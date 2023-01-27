愛回家｜Philip仔拍攝差啲冇褲着　技蘭可愛十足冧暈蔣家旻

處境劇《愛‧回家之開心速遞》在最新一集中邀請了炎明熹（Gigi）客串，在劇中她做回自己，在新威龍廣場舉行粉絲見面會，吸引不少粉絲捧場，雖然戲份不多，但是演出自然相當可愛。除了Gigi演出亮眼之外，劇中的技蘭（黃厚仁飾）亦絕對搶了不少焦點，其可愛十足演技生動，連「最佳女配角」蔣家旻亦被他吸引，直言：「好鬼得意。」

炎明熹客串。（蔣家旻微博圖片）

在最新一集中，炎明熹到新威龍廣場舉行粉絲見面會，而Philip仔（梁禹勤飾）和技蘭（黃厚仁飾）是忠實「炎粉」，為了能親近見偶像一面，他們就想出了一個法子，就是借用技蘭的肚腩當作彈床，讓Philip仔踩上去飛到舞台上，最終二人獲得Gigi簽名，相當高開心。

Philip仔﹑技蘭在新威龍廣場追星。（影片截圖）

Philip仔借技蘭的肚腩當作彈床。（影片截圖）

而不講不知，在拍攝該場戲份的時候有一件小趣事，就是Philip仔彈飛出去的鏡頭，其實是需用「假腳」作拍攝，為了能連戲，他就需要脫下褲子﹑鞋襪讓「假腳」穿上，在過程中他則被關在小房間中等候「假腳」拍攝完畢，沒想到當拍攝完成後，工作人員忘記了需還給Philip仔褲子，他的媽媽在找他的時候，就聽到他在小房間裡哀叫：「我條褲呢？可以俾返條褲我未？」最後工作人員幫忙尋回褲子，否則他就難以離開小房間。

拍攝時發生小趣事。（philipsdiary_＠IG﹑影片截圖）

而這一場戲份技蘭的表現相當突出，黃厚仁身穿粉色系裝扮，一頭中短髮型戴上髮箍，整個人圓滾滾，相當可愛。而且言行舉止特別像小女生，經常笑口迎人，單看外表已經帶給大家歡樂。事實上，在劇中他是一人分飾兩角，技安身份出場時亦相當可愛，而他女生扮相更吸引蔣家旻青睞，她在社交網站表示：「技蘭啊技蘭你真係好鬼得意！我爭啲唔習慣你做返男仔。」由此可見黃厚仁的扮相可男可女，戲路相當廣。

黃厚仁一人分飾兩角。（philipsdiary_@IG﹑蔣家旻微博圖片）

蔣家旻相當愛技蘭。（蔣家旻微博圖片）