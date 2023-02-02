姜濤叱咤「炒車」不是其一人之過　粉絲有兩個問題須反思

撰文：張寧兒
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MIRROR成員姜濤今年初《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》霸氣演唱《鏡中鏡》，卻因表現失準，加上身形變化，惹來網友熱議不斷。事件發酵了一個月，似乎仍未有消停跡象，姜濤叱咤片段近日被轉發至內地影視網站Bilibili，點擊次數竟高達10萬，更有內地網民暗寸香港終於有新生代藝人「紅過羅湖」。

姜濤今年演唱《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022》霸氣演唱《鏡中鏡》片段被指「紅過羅湖」，在內地影視網站Bilibili點擊次數高達10萬，再惹起話題。（資料圖片）

藝人愈紅，反撲力量愈大。姜濤今次「炒車」惹起巨大迴響，除了本身實力長期追不上名氣、身形暴脹、態度有待改善外，實際上很大原因也是出於姜糖（姜濤粉絲專稱）的過度追捧，以及鏡粉小圈子情況日益嚴重、甚至造成互相攻擊的問題。

早前有鏡粉讚MIRROR唱《富士山下》好過原唱陳奕迅。（節目截圖）

粉絲支持偶像是可以理解的，MIRROR未爆紅前鏡粉已相當維護偶像，其時粉絲數量不多，影響力不大。自2020年尾MIRROR爆紅後，粉絲短時間內暴增，及至「全民鏡粉」，近兩年的「姜濤誕」、「教主誕」均是全城熱話。大批粉絲在社交平台積極為MIRROR宣傳，任何表演片段、MV推出，鏡粉洗版式「盲撐」令外界側目；早前有忠實擁躉大讚MIRROR演唱《富士山下》好過原唱陳奕迅，更是啼笑皆非。當有人指出MIRROR缺點，例如唱功一般時，少不了要做好被鏡粉「出征」的心理準備，只許讚好、不容異議氣氛不免引人反感。

「姜糖」為支持粉絲，全晚蹲在市集，坦言「無覺好瞓」。（張浩維攝）

另外，鏡粉內鬥也愈趨嚴重。鏡粉圈又細分了12位成員各自的粉絲圈，部分狂粉不時因人氣投票鬧不和；或因公司偏愛某位成員、哪對成員應湊成「CP」爭執，轉而攻擊其他鏡粉。

今年姜濤叱咤事件不久後有人發文表示，自己只是「姜糖Hater」而非「姜濤Hater」，令不少人深有同感。有網友指出，當其他MIRROR成員搶去姜濤風頭、或女藝人與姜濤傳緋聞時，部分激進姜糖會攻擊該位成員或緋聞對象，影響偶像形象，更有人批評「黐線嚟講，姜糖真係top 1」。積怨已深，受過姜糖氣的人今次便找到機會對準偶像發洩，演變成「粉絲行為，偶像買單」的情況。

實際上這種情況在追星族中並不罕見，趁住姜濤休息這段時間，粉絲應反思過往是否理性追星，須允許合理批評，偶像才能不斷進步，贏回好評，姜濤才有東山再起的可能。

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