給十九歲的我｜張婉婷自爆冇得允許入場偷拍　仲試過冒市長簽名

電影《給十九歲的我》是一奪套紀錄片，用10年時間去紀錄英華女學校6位學生成功的故事，電影上周四正式上映，已經吸引到不少影迷捧場。早前電影內的其中兩位女主角佘麗薇（阿佘）及王卓聆（阿聆）表示對電影不滿，及稱曾反對電影上映，王卓聆亦寫萬字文控訴校方及導演張婉婷未有理會學生的反對堅決上映《給十九歲的我》，而引起大眾的關注。今日（5日）「牛下女車神」李慧詩更在社交平台發聲，炮轟導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內，李慧詩更表示：「我不會看，亦不鼓勵你看。」

李慧詩在IG發文炮轟導演張婉婷。（網上截圖）

張婉婷於上月中接受電台《1圈圈》的訪問時，曾提到2016年採訪日本亞洲場地單車錦標賽時是未經准許之下拍攝。《給十九歲的我》中的一名主角馬燕茹為港隊單車前成員，電影團隊於2016年曾隨馬燕茹到日本進行拍攝工作，馬燕茹曾奪女子青年公路計時賽銀牌。張婉婷在《1圈圈》訪問中曾提到自己主要負責阿佘、阿聆、倫凱頤（阿雀）及馬燕茹四位學生，而自己主動要求馬燕茹，因為馬燕茹會有很多大場面。張婉婷自爆當年於日本採訪沒有得到允許而進行拍攝：「我哋好威武咁，扮晒有permit咁入去。入到去問我哋有冇permit，我話『攞梗緊，喺上面』」之後張婉婷更說因為她們的樣貌純樸，所以場地有人就放了她們進去。

張婉婷於上月中接受電台《1圈圈》的訪問。 (ig圖片)

張婉婷之後繼續說她的偷拍技巧，說到要裝得很專業：「因為我哋將啲攝影機擺晒喺軌道旁邊，要好莊重咁擺位，要好專業，千祈唔好驚驚青青，要當自己係國際首席攝影師同記者。我擺到最近起點位同終點位，你見到我哋有晒教練衝埋去講嘢嗰啲片，我哋都拍到喎！有啲就拍wide shot，成個鏡頭咁拍晒。」張婉婷除了講解自己在日本偷拍單車賽外，更講到自己在學生時期已經有不少的偷拍經驗，在紐約拍攝期間就曾經「扮市長簽名」及偷電等行為，更說到因為有時候來不及拿permit或是人家不肯讓他們做，所以就要想盡辦法去做，不能因為遇到這些阻礙而不去拍的。

張婉婷導演接受訪問時表示，《給十九歲的我》票房收益會全數給學校。（陳順禎 攝）