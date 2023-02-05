給十九歲的我｜張婉婷Live澄清訪問李慧詩有溝通：或者中間有甩漏
撰文：林迅景
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導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，其中有兩位有份參與拍攝的女學生發長文控訴，指有涉及偷拍及漠視她們拒絕拍攝等問題，電影當中的「牛下女車神」李慧詩亦以訪問片段形式於電影中出現。及後她也發文表示，不清楚訪問片段會被收錄到電影，對此表示不滿。
今日（05/2）導演張婉婷開Live開應有關事件。她說：「我都睇到，其實拍嗰陣向佢哋，有一位叫做名譽董事幫我哋搞嘅。因為你去到嗰個場呢，嗰啲係公開比賽，唔可以自己衝入去就訪問李慧詩。我哋就同嗰個董事講清楚我哋係邊度，即係我哋拍乜嘢，真係講晒佢聽係一個紀錄片，就係學校嘅，裡面嗰個比賽，有個馬燕茹就係我哋學生，所以就想訪問李慧詩對呢啲學生有咩鼓勵，或者分享吓佢參加比賽嘅時候係咩心態，學業同運動當中選擇係點。」
張婉婷續說，訪問片主要是想李慧詩鼓勵馬燕茹。她說：「呢個我有講清楚，可能又係唔知，以為我哋係新聞組掛。總之佢出嚟有好多人訪問佢，我哋係其中一個，或者中間甩漏咗啲，有人冇同佢解釋。」
《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。