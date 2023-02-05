給十九歲的我｜張婉婷Live澄清訪問李慧詩有溝通：或者中間有甩漏

導演張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，其中有兩位有份參與拍攝的女學生發長文控訴，指有涉及偷拍及漠視她們拒絕拍攝等問題，電影當中的「牛下女車神」李慧詩亦以訪問片段形式於電影中出現。及後她也發文表示，不清楚訪問片段會被收錄到電影，對此表示不滿。



《給十九歲的我》紀錄的五位女生，各自於感恩大會上分享。（陳順禎 攝）

張婉婷導演接受訪問時表示，《給十九歲的我》票房收益會全數給學校。（陳順禎 攝）

今日（05/2）導演張婉婷開Live開應有關事件。她說：「我都睇到，其實拍嗰陣向佢哋，有一位叫做名譽董事幫我哋搞嘅。因為你去到嗰個場呢，嗰啲係公開比賽，唔可以自己衝入去就訪問李慧詩。我哋就同嗰個董事講清楚我哋係邊度，即係我哋拍乜嘢，真係講晒佢聽係一個紀錄片，就係學校嘅，裡面嗰個比賽，有個馬燕茹就係我哋學生，所以就想訪問李慧詩對呢啲學生有咩鼓勵，或者分享吓佢參加比賽嘅時候係咩心態，學業同運動當中選擇係點。」

導演張婉婷回應有關爭議。（截圖）

「牛下女車神」李慧詩亦表示不清楚訪問片段會被收錄到電影，亦發文表示不滿。（李慧詩IG）

張婉婷續說，訪問片主要是想李慧詩鼓勵馬燕茹。她說：「呢個我有講清楚，可能又係唔知，以為我哋係新聞組掛。總之佢出嚟有好多人訪問佢，我哋係其中一個，或者中間甩漏咗啲，有人冇同佢解釋。」