給十九歲的我｜電影今日開始暫停公映 剩下場次均顯示全院滿座
撰文：胡凱欣
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電影《給十九歲的我》由張婉婷執導，未正式上映已大收700萬票房，在上周四正式上映至今已經攘成不少風波。先有主角王卓聆（阿聆）於社交平台發萬字文指校方及張婉婷不顧她的反對，照樣把電影作公開放映，之後佘麗薇（阿佘）接受媒體訪問時表示曾經反抗，但發現沒有用所以最後妥協。而昨日（5日）「牛下女車神」李慧詩在社交平台發聲，炮轟導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內，李慧詩更表示：「我不會看，亦不鼓勵看。」而引發大家罷睇該電影，及後張婉婷在謝票時亦宣布由今天（6日）起，《給十九歲的我》將會暫停公映，直至先釐清所有問題再決定安排。
直至昨晚十時半左右，戲院剩下的《給十九歲的我》的場次已經顯示為全場滿座，不少人趕在電影暫停公映前欣賞，因為觀眾擔心今次暫停公映後未知能否再次上映，所以都紛紛趕尾班車入場觀賞。
旺角一戲院最後一場的《給十九歲的我》在凌晨12時50分播映，在電影開播前10分鐘讓觀眾入場，全院約有150個座位，在開場前10分鐘至開場後5分鐘，依記者在場目測人流約50-60人左右，未有人潮出現。
《給十九歲的我》發生甚麼爭議？
一文睇清《給十九歲的我事件的時間線，兩位被拍攝的主角學生，均指不認同公映，更寫下萬字長文質疑權益不受重視，而其中一位學生阿佘指出學校以一張十年前的通告作為證據，最終她...詳情請看。
張婉婷對《給十九歲的我》事件有什麼回應?訪問李慧詩事前沒有溝通?
張婉婷在風波後首度接受訪問，張導承認有份參與的學生未簽同意書，而上月張婉婷在接受訪問時，自爆冇得允許入場偷拍，仲試過冒市長簽名。訪問李慧詩事件，張婉婷指出，在拍攝之前其實是有溝通：或者中間有甩漏。電影的所有收益，都會...詳情請看。