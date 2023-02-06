給十九歲的我｜電影今日開始暫停公映　剩下場次均顯示全院滿座

電影《給十九歲的我》由張婉婷執導，未正式上映已大收700萬票房，在上周四正式上映至今已經攘成不少風波。先有主角王卓聆（阿聆）於社交平台發萬字文指校方及張婉婷不顧她的反對，照樣把電影作公開放映，之後佘麗薇（阿佘）接受媒體訪問時表示曾經反抗，但發現沒有用所以最後妥協。而昨日（5日）「牛下女車神」李慧詩在社交平台發聲，炮轟導演張婉婷沒有知會她的情況下，擅自將訪問她的片段收錄於電影內，李慧詩更表示：「我不會看，亦不鼓勵看。」而引發大家罷睇該電影，及後張婉婷在謝票時亦宣布由今天（6日）起，《給十九歲的我》將會暫停公映，直至先釐清所有問題再決定安排。

《給十九歲的我》負面意見不斷，不少網民批評張婉婷導演靠食「人血饅頭」獲利。（陳順禎 攝）

直至昨晚十時半左右，戲院剩下的《給十九歲的我》的場次已經顯示為全場滿座，不少人趕在電影暫停公映前欣賞，因為觀眾擔心今次暫停公映後未知能否再次上映，所以都紛紛趕尾班車入場觀賞。

晚上9點場已經全院滿座。(網上圖片)

旺角一戲院最後一場的《給十九歲的我》在凌晨12時50分播映，在電影開播前10分鐘讓觀眾入場，全院約有150個座位，在開場前10分鐘至開場後5分鐘，依記者在場目測人流約50-60人左右，未有人潮出現。