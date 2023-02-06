甄子丹上《Running Man》體驗金鍾國勝負欲勁崩潰：給我很大壓力

自甄子丹作客韓國綜藝節目《Running Man》的消息公開後，亞洲觀眾已十分期待他與一眾主持間的火花。昨天（5日）甄子丹與張赫一同擔任嘉賓的一集播出，他遇上超強勝負欲的金鍾國也表現得相當害怕，壓力爆棚的模樣令人哭笑不得。



甄子丹亮相《Running Man》宣傳新戲。（SBS）

大家大讚甄子丹外表年輕，他卻笑言自己已很老。（SBS）

甄子丹亮相《Running Man》除了宣傳電影《天龍八部之喬峰傳》外，亦即場示範了他最擅長的木人樁和詠春，專業的拳法讓觀眾和主持人都大飽眼福。難得登上韓國節目，甄子丹當然少不了玩《Running Man》遊戲。眾人分成兩組進行4X4足球賽，金鍾國向來出名勝負欲強，於是他不斷邊叫「大哥」邊傳球給同隊的甄子丹。面對金鍾國，就連堂堂荷里活級的甄子丹也受不住，在球場內崩潰大叫：「給我很大的壓力啊，總是給我發球，萬一失誤怎麼辦！」

+ 8

甄子丹當然少不了要耍幾招！（SBS）

甄子丹竟然頻頻失波，意外地笑料百出。（SBS）

雖然甄子丹平時相當打得，但球場上的他竟然頻頻失波，金鍾國更竟沒有因此而生氣，多次以「沒關係」和「做得好」等安慰他。由於金鍾國向來對隊友嚴格，所以劉在錫也禁不住開口嘲弄他：「你對子丹哥好像特別寬容？」令觀眾哭笑不得。最後甄子丹親自送上他撰寫的書藉，溫馨地完成節目。

面對金鍾國的超強勝負欲，甄子丹都表現崩潰。（SBS）

點撃睇甄子丹在球場上的表現：