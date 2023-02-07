程可為71歲效力無綫五十載、約滿簽一年一騷感難受：接受唔到

無綫資深演員程可為今日（6/2）現身西貢為港台電視劇集《我們的畢業禮》開工。程可為透露兩年前已經同無綫約滿，現在以自由身接工作：「其實起初無綫唔再包薪同我續約，改為簽一年一個騷，我真係有一段時間係好唔開心，好難過，始終我由無綫第一期訓練班做到而家，喺無綫效力咗五十年，突然間佢哋咁樣對我，我係接受唔到，好似被人離棄咁。不過事後我都諗返轉頭個經...濟唔好，對方可能支出大，加上我又年紀大，變咗要諗返人哋嘅處境，體諒吓人，自己放寬去諗，就唔好令自己難過，就會變得開心啲。」

程可為透露同無綫簽一年一個騷合約。（葉志明攝）

此外，程可為亦表示拍港台電視劇開工時間，相對比無綫輕鬆得多：「港台開工時間比較規矩啲，開工時間最早就係早上6點，最多拍到晚上10點就會收工，好少會拍到天光，所以對我而家咁嘅年齡係最適合。而無綫佢哋就唔會理，佢哋編咗幾多場戲，就要拍晒佢，有時拍到凌晨收工，幾個鐘後又要跟住開工，真係有時冇得瞓都好辛苦。」