42歲張栢芝零修圖卻「自帶磨皮效果」網驚：歲月也封印不了的顏值

42歲張栢芝再登陸綜，近日一張同框《爸爸去哪兒》大陸男星沙溢的節目截圖曝光，引發熱議。她濃眉大眼的凍齡臉蛋，被網友驚嘆：「歲月也封印不了的顏值。」



【圖輯】「歲月也封印不了的顏值！」42歲張栢芝登陸綜《我們的客棧》的凍齡臉蛋（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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張栢芝參加陸綜《我們的客棧》，44歲的沙溢就坐在旁邊，與其他藝人當起評審老師，一幕同框畫面引發關注。相較於她皮膚白皙緊緻，沙溢則是臉蛋顯出年紀，網友驚呼兩人看不出來僅相差兩歲，更有不少留言讚嘆女神：「自帶磨皮效果，果然歲月不敗美人」、「歲月也封印不了的顏值」、「自帶柔光」、「張栢芝不顧沙溢死活的美」。

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沙溢是軍藝學校出身，年輕時期可說是校草級顏值。他和同為40歲以上的張栢芝同框，被笑虧「怎麼顯沙溢老」、「冷知識，沙溢以前是校草」、「沙溢有點粗糙了」。

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