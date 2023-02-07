只著Bra行格林美紅地氈！Camila Cabello搏盡硬撼Taylor Swift

【格林美2023】第65屆格林美（Grammy Award）頒獎典禮於香港時間6日上午舉行，Taylor Swift（台譯：泰勒絲）換上亮麗的星空禮服出席紅地氈，少不了比辣環節，「拉丁小天后」Camila Cabello（台譯：卡蜜拉）索性穿Bra登場，以串珠編織而成的胸衣，曬出火辣身材格外搶眼。



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Taylor Swift本次憑〈All Too Well〉奪得最佳MV獎，她稍早穿著Roberto Cavalli所打造的兩截式禮服步上紅地氈，外媒更形容她「猶如穿上了星空」，遊走身材曲線的閃亮鑽飾襯托出奪獎氣勢，以中空剪裁巧妙露出緊實腰部線條，為整身禮服創造亮點，華麗演繹「午夜藍」帶來神秘感。

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「拉丁小天后」Camila Cabello更是來勢洶洶，可說是本次紅毯最火辣亮點，她直接穿著「Bra」胸衣走紅地氈，衣著透過設計師 Patricia Bonaldi耗時超過 40 小時手工打造而成，緊密的串珠連接並裝飾花朵於其中，搭配高腰高開衩裙裝碰撞出強烈火花，不注意都難。

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