格林美2023 | 今屆入圍名單出爐　Beyoncé獲9項提名領先其他歌手

國際樂壇盛事《第65屆格林美音樂獎》入圍名單終於揭曉！美國歌手Beyoncé獲得9項提名，領先其他歌手，她憑歌曲《Break my Soul》入圍「年度製作」（Record of the Year）、「年度歌曲」（Song of the Year）等；專輯《Renaissance》入圍「年度最佳專輯」（Album of the Year）及「最佳舞曲/電子專輯」（Best Dance/Electronic Music Album）等；由Beyoncé演唱的電影《King Richard》原創曲《Be Alive》榮獲「最佳創作影視媒體歌曲」（Best Song Written for Visual Media）。

Beyoncé。（Getty Images）

Beyoncé今年追平老公Jay-Z入圍紀錄，各共獲得88項葛萊美提名，成為有史以來入圍最多項葛萊美提名的音樂人。

此外， 饒舌歌手Kendrick Lamar獲得8項提名，英國天后Adele及美國歌手Brandi Carlile分別獲得7項提名，英國歌手Harry Styles獲得6項提名。美國小天后Taylor Swift則憑《All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)》入圍「年度歌曲」。

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