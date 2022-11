格林美2023 | 今屆入圍名單出爐　Beyoncé獲9項提名領先其他歌手

國際樂壇盛事《第65屆格林美音樂獎》入圍名單終於揭曉!美國歌手Beyoncé獲得9項提名,領先其他歌手,她憑歌曲《Break my Soul》入圍「年度製作」(Record of the Year)、「年度歌曲」(Song of the Year)等;專輯《Renaissance》入圍「年度最佳專輯」(Album of the Year)及「最佳舞曲/電子專輯」(Best Dance/Electronic Music Album)等;由Beyoncé演唱的電影《King Richard》原創曲《Be Alive》榮獲「最佳創作影視媒體歌曲」(Best Song Written for Visual Media)。

Beyoncé。(Getty Images)

Beyoncé今年追平老公Jay-Z入圍紀錄,各共獲得88項葛萊美提名,成為有史以來入圍最多項葛萊美提名的音樂人。

此外, 饒舌歌手Kendrick Lamar獲得8項提名,英國天后Adele及美國歌手Brandi Carlile分別獲得7項提名,英國歌手Harry Styles獲得6項提名。美國小天后Taylor Swift則憑《All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)》入圍「年度歌曲」。

點擊睇入圍歌手: