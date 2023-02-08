陳冠希被抖音網紅「當面乞錢」回應超乎想像　網驚：現在脾氣真好

陳冠希所主理的CLOT今年正逢20週年，日前陳冠希本人更是在美國洛杉磯的JUICE STORE舉辦Levi’s x CLOT的發表實體活動，邀請粉絲及消費者共襄盛舉，甚至只要攜帶或是購買CLOT的商品，陳冠希就會在現場親自幫你在單品上創作塗鴉；此外，粉絲在現場與陳冠希提問和聊天也是來者不拒，不過當有一位抖音網紅更是直接當面問陳冠希本人網路迷因：「能不能微信轉帳300塊？」，陳冠希的回應也引起網友熱議！



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日前陳冠希在洛杉磯JUICE STORE舉辦CLOT x LEVI’S的聯名販售會，他本人也到現場與粉絲及消費者互動，只要攜帶或是購買CLOT的商品，陳冠希就會在現場親自幫你在單品上創作塗鴉，甚至就這樣一路幫粉絲創作整個下午，此舉動讓粉絲大讚「太寵粉」；當然地，不管是合照、聊天及提問，陳冠希也來者不拒，展現出親民的一面，不過有一名抖音網紅直接當著陳冠希面前，玩起網路迷因梗，問他：「能不能微信轉帳300塊？」，甚至曬出微信轉帳的QRcode ，讓陳冠希瞬間傻眼，完整影片點此。

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這位名為「瓦薩北北」的抖音網紅，先是跟陳冠希表示有喜愛他的網友們想問問題，陳冠希大方表示沒問題，接著就問出那經典的：「能不能微信轉帳300塊？」，心情很好的陳冠希面對此問題先是笑了一下，接著專注在單品上塗鴉噴漆創作，同時笑笑回應：「我要三億啊，300塊不夠。」這個高EQ神回覆讓眾多網友大讚「冠希哥現在的脾氣真好啊」、「陳老師人真好！」、「希哥太帥啦！」，不過當然也有網友認為這位抖音為博取流量的做法很不尊重陳冠希。

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