網民日本遇陳冠希嗌錯陳奕迅　聲稱遭掌摑兼吐口水驚動警察到場

一名內地網民日前在小紅書發文，聲稱到日本旅遊時，在商場偶遇陳冠希（Edison）一家，被對方誤以為在偷拍，Edison衝上前質問他「what’s my name」（我叫咩名），網民情急之下竟說了「陳奕迅」，Edison一怒之下摑了他一巴又吐口水，最後驚動警察到場。

該名網民表示當時跟太太在商場購物，是太太先認出陳冠希，太太本來想上前合照但被他阻止，之後趁太太去試內衣時，他拿出手機跟朋友分享偶遇大明星，沒想過要偷拍或集郵，豈料被Edison發現衝上前問他在幹什麼：「他們剛才在說誰，what’s my name」，網民自稱平時沒留意明星又臉盲，加上聽不清楚太太說的是誰，情急之下說是「陳奕迅」。

網民在小紅書發文當日，陳冠希一家似乎身在日本。（微博圖片）

Edison再問一次：「what’s my name」，網民再答：「陳奕迅」，Edison嬲到喪罵他並說：「my name is陳冠希」，網民回應：「好吧，所以呢，你是個名人」，Edison繼續罵並摑了網民左臉一巴，網民還手摑返Edison。之後網民太太出來勸交兼向Edison道歉，Edison繼續罵並向網民吐口水，網民亦吐口水還擊，Edison一度舉起雙拳說：「be like a man」（似返個男人），仲叫網民跟他出去打交，兩人當真出去，但隨即警察到場。

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網民認為自己沒有做錯，最錯只是稱呼Edison為「陳奕迅」，但Edison一直在罵他，最後更說：「listen to your wife」（聽你老婆話），之後便離開。網民指Edison欺人太甚，完全沒想過要道歉，說：「總不能他是個名人，我一看見他就低頭啥也不作當瞎子吧」。但不少網民認為這位網民有沒有偷拍，只有他自己知道，他聲稱不認識Edison，Edison也不認識他，更不可能主動上前找麻煩，而且整個過程沒有相或影片作證，當故仔聽聽便算。