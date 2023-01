網民日本遇陳冠希嗌錯陳奕迅　聲稱遭掌摑兼吐口水驚動警察到場

一名內地網民日前在小紅書發文,聲稱到日本旅遊時,在商場偶遇陳冠希(Edison)一家,被對方誤以為在偷拍,Edison衝上前質問他「what’s my name」(我叫咩名),網民情急之下竟說了「陳奕迅」,Edison一怒之下摑了他一巴又吐口水,最後驚動警察到場。

該名網民表示當時跟太太在商場購物,是太太先認出陳冠希,太太本來想上前合照但被他阻止,之後趁太太去試內衣時,他拿出手機跟朋友分享偶遇大明星,沒想過要偷拍或集郵,豈料被Edison發現衝上前問他在幹什麼:「他們剛才在說誰,what’s my name」,網民自稱平時沒留意明星又臉盲,加上聽不清楚太太說的是誰,情急之下說是「陳奕迅」。

網民在小紅書發文當日,陳冠希一家似乎身在日本。(微博圖片)

Edison再問一次:「what’s my name」,網民再答:「陳奕迅」,Edison嬲到喪罵他並說:「my name is陳冠希」,網民回應:「好吧,所以呢,你是個名人」,Edison繼續罵並摑了網民左臉一巴,網民還手摑返Edison。之後網民太太出來勸交兼向Edison道歉,Edison繼續罵並向網民吐口水,網民亦吐口水還擊,Edison一度舉起雙拳說:「be like a man」(似返個男人),仲叫網民跟他出去打交,兩人當真出去,但隨即警察到場。

網民認為自己沒有做錯,最錯只是稱呼Edison為「陳奕迅」,但Edison一直在罵他,最後更說:「listen to your wife」(聽你老婆話),之後便離開。網民指Edison欺人太甚,完全沒想過要道歉,說:「總不能他是個名人,我一看見他就低頭啥也不作當瞎子吧」。但不少網民認為這位網民有沒有偷拍,只有他自己知道,他聲稱不認識Edison,Edison也不認識他,更不可能主動上前找麻煩,而且整個過程沒有相或影片作證,當故仔聽聽便算。