網友爆見明星真人經歷　陳冠希郭富城勁靚仔「樂壇人瑞」好有禮貌

早前有人於社交網爆前無綫（TVB）花旦鍾嘉欣是雙面人，力數多宗罪行，繼而愈爆愈多，有網名於Facebook開Post以親身經歷揭穿「偽人」真面目，分別有好評如潮的「冇架子」藝人，任達華登上榜首；以及「乜咁大個鼻」藝人則以「烈女」、「野花」及「命硬」位列三甲。

鍾嘉欣早前被指雙面人，掀起一番風波。（IG：chungkayanlinda）

重溫網友爆料21位「大鼻」囂張藝人：

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近日再有網友於討論區發文問「大家見過邊位明星真人」，不少網友均踴躍回答。有人率先爆料，稱讚羅蘭及魯振迅好友善，「大約8至10年前係某商場見過羅蘭姐派月餅（應該係幫某月餅做宣傳）個樣好慈祥。6至7年前係上水街市樓下的士站果頭見過魯震（振）迅，好大聲嗌佢全名佢擰轉頭揮手同我Say hi，真人好高大。」

郭富城好靚仔！（資料圖片）

另外，獲得好評的藝人包括周潤發、劉德華、張家輝、陳奕迅、鄭伊健、陳冠希、吳鎮宇、梁詠琪、蔡思貝、衛蘭、馮允謙、「大小姐」林淑敏等，「前排見到希哥，幾nice，會同你吹2句，比想像中高，起碼175up」、「張家輝，掃毒上果（嗰）期見到，合埋照，真人nice」、「係街見到馮允謙，超friendly，會同你say hi」、「發哥，超平民搭地鐵，打招呼有應我，好nice」、「王喜，同我一齊等巴士，同佢say hi有hi返我，不過好似好驚我會好大反應引人注意」、「小朋友時上TVB同吳鎮宇玩得好埋，嗰陣見到佢以為好惡死，點知好似好鍾意小朋友咁攬頭攬頸影相」、「做嘢見過eason，勁nice完全冇架子」、「深宵閃避球謝票場見到鄭伊健，真人好型好Nice」、「劉德華，同佢有眼神交流佢會主動打招呼」。

「發哥」周潤發當然上榜。(譚詠麟微博)

其中一位網友大讚影后張曼玉親民又低調，「夾過好多明星做嘢，如果講最有記憶點應該係張曼玉，真人完全無架子，又無大排場，自己孭個背囊仔嚟，落手落腳做嘢，大明星就係大明星」。另外有人指「樂壇人瑞」真人很有禮貌，「重（仲）係機場到做緊sales 嗰陣時撞啱佢入嚟買嘢，都重識講唔該前唔該後嘅」。

網友讚影后張曼玉沒有架子兼親民。（視覺中國）

有人讚陳冠希真人比上鏡靚仔，「唔知點解佢比人影啲相又殘又唔掂」；此外，郭富城、苗僑偉、任達華、蔡少芬、連詩雅、馬詩慧和女兒、袁彌明、魏浚笙、韓星IU（李知恩）等亦獲讚真人外表亮麗。有人在機場見過「大美人」關之琳「帶黑超但皮膚超好」。

關之琳又獲認證皮膚好。（關之琳微博）

另外，MIRROR成員中有人見過姜濤打波，又有人讚Lokman好型，「最似明星」；Tiger比想象中高；Alton則「路人feel」，三人所到之處均被粉絲包圍。另外有人竟見過國際巨星畢彼特（Brad Pitt）和英國威廉王子夫婦，並稱讚對方「有皇室氣派」。有人見過八両金在澳門碼頭搵仔。

39歲的陳冠希（Edison）20年前出道憑「靚仔」兩隻字行走江湖。（VCG）

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