劉鑾雄拍賣77個手袋收益達2千5百萬 甘比家中仍珍藏超過1千個
撰文：黃欣華
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經蘇富比進行的「收藏之道：劉鑾雄珍藏絕品手袋（第一部分）」拍賣活動於今日早上完滿結束。全數77個投資級手袋均被成功拍出，總成交價高達2,522.47萬港元，較事前估價高出54.66%。個別手袋特別受到買家追捧，其成交價較估價高出超過兩倍至五倍。
有接近劉氏的消息人士透露，劉鑾雄先生多年來購買的愛馬仕手袋遠遠超出1,500個，純為私人喜好，沒有商業成份，全部作為送贈給其母親劉老太、兩名親妹妹及其他家人、不同時期的女性朋友(非女友)及不同時期的女朋友、及其他友好的小小心意。 這些手袋絕大部分均為十分罕有及漂亮的款式及顏色，不少都鑲有鑽石白金扣及以珍貴的鱷魚皮製作。
直至現在，據估計，陳凱韻女士及屋企人仍然至少珍藏著超過1,000個愛馬仕手袋，絕對稱得上為世界級的愛馬仕收藏家。
點撃下圖睇前女友呂麗君款以及劉鑾雄部份Hermès收藏：
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呂麗君為何窮途末路要向劉鑾雄求救？
市場消息人士指，呂麗君非常豪爽，雖然大劉雖然早已經公開跟她斷絕關係，但她投資風格進取，近年大舉投資失利，結果導致財政危機，需要向劉鑾雄緊急求助。
劉鑾雄分身家過程中呂麗君得到了多少產財？
大劉分身家後曾經說，呂麗君已是超級富婆，無需要我任何經濟支持，也可過着富裕的生活。傳聞她獲得多間豪宅、大量現金、首飾及其他禮物，價值高達XX億元！