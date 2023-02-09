劉鑾雄拍賣77個手袋收益達2千5百萬　甘比家中仍珍藏超過1千個

經蘇富比進行的「收藏之道：劉鑾雄珍藏絕品手袋（第一部分）」拍賣活動於今日早上完滿結束。全數77個投資級手袋均被成功拍出，總成交價高達2,522.47萬港元，較事前估價高出54.66%。個別手袋特別受到買家追捧，其成交價較估價高出超過兩倍至五倍。

人稱「大劉」的富商劉鑾雄劉鑾雄先生一向被譽為世界級的Hermès手袋收藏家 。（葉志明攝）

有接近劉氏的消息人士透露，劉鑾雄先生多年來購買的愛馬仕手袋遠遠超出1,500個，純為私人喜好，沒有商業成份，全部作為送贈給其母親劉老太、兩名親妹妹及其他家人、不同時期的女性朋友(非女友)及不同時期的女朋友、及其他友好的小小心意。 這些手袋絕大部分均為十分罕有及漂亮的款式及顏色，不少都鑲有鑽石白金扣及以珍貴的鱷魚皮製作。

直至現在，據估計，陳凱韻女士及屋企人仍然至少珍藏著超過1,000個愛馬仕手袋，絕對稱得上為世界級的愛馬仕收藏家。

點撃下圖睇前女友呂麗君款以及劉鑾雄部份Hermès收藏：