大劉未公開舊愛呂麗君因何事相求　消息人士：近年投資失利

早前網上流傳片段，拍到富商劉鑾雄（大劉）現身旗下商場，而身旁女子正是舊愛呂麗君（現名呂姵霖），令人聯想到二人關係是否「破冰」。大劉事後發聲明「撇清」關係，更於今日（3日）召開記者會交代。

大劉當日聲明指出，「最近因呂小姐有困難，有事相求，本人為免小朋友受到影響的關係，遂與呂小姐達成商業協議。當日呂小姐只是在本人位於皇室堡的寫字樓簽署相關商業交易文件，然後在沒有相約之下一同乘搭電梯離去，並不是呂小姐與本人相約逛商場，在此之前，本人與呂小姐已多年沒有見面。」

他又指，「上述有關交易純屬商業性質，並不構成本人對呂小姐任何財政照顧或支持。」

市場人士：呂麗君近年投資失利

在今日記者會上，大劉沒有公開呂麗君因何事求助，亦未有說明她有什麼困難。不過有市場人士向《香港01》透露，指呂麗君近年投資失利，形容對方「輸到好慘」，但未有進一步透露更多金額及詳情。

陳凱韻（甘比）與富豪劉鑾雄（大劉）婚後一直恩愛非常，先後誕下兩女一子。（資料圖片）

2009年，劉鑾雄、呂麗君看劉家昌演唱會。（視覺中國）

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2023年1月3日，大劉劉鑾雄舉行記者會，就他與前女友呂麗君（現改名為呂姵霖）的關係親身向公眾交待。（葉志明攝）

網上流傳影片在上月23日，劉鑾雄（大劉）現身於銅鑼灣皇室堡商場內，身旁女子正是舊愛呂麗君（現名呂姵霖）。

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