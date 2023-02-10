迪麗熱巴2度被指懷孕「微博整理傳聞時間軸」娛記tag一男星講恭喜

【迪麗熱巴傳懷孕】大陸女星迪麗熱巴主演《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》等劇集奠定一線女星地位，最近卻頻傳7個月沒有進組拍新劇、沒去巴黎時裝周等，隨後更遭瘋傳懷孕。她與黃景瑜的戀愛緋聞再度被挖出，更有狗仔轉發黃景瑜發文祝賀「恭喜升級成功小哥哥」，一連串揣測聲浪讓兩人名字同登微博熱搜榜。



曾爆出多個娛樂內幕的「吃瓜少女張小寒」昨日（9）發文：「女頂流一直不進組，其實粉絲內心慌得一p吧。」另一位狗仔「陽陽」則是分享迪麗熱巴去年12月17日從北京飛上海的機場照，當時女方身穿駝色毛大衣，因為大衣厚實整個人大一號，「大概算一下，應該還屬兔，10月左右」。同日狗仔再貼出黃景瑜11月30日慶生文：「升級成功！謝謝大家陪伴！我乾一個」，並Tag對方稱「恭喜升級成功！小哥哥」，宛如火上加油的揣測文，引人聯想。「迪麗熱巴 黃景瑜」詞條從9日到10日持續在熱搜榜，熱度毫無削減。

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據陸網整理傳聞時間軸，迪麗熱巴自2022年12月30日開始有網友好奇「真的懷了？」當時已經聽聞7個月不進組，也不走紅毯，也不參加跨年晚會表演，迪麗熱巴12月29日更新動態，曬出中空腹肌照，間接粉碎外界懷孕疑慮。然而網友仍好奇迪麗熱巴是否懷孕，狗仔「劉大錘」2023年1月3日回應網友，「她天天工作忙得要死還懷孕」。迪麗熱巴工作室發出嚴正聲明，「不實信息，內容純屬惡意造謠」，駁斥近來懷孕傳聞。

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遭疑7個月沒進組拍新劇的迪麗熱巴，其實於1月7日在保暖衣直播露臉，且上衣是貼身設計，露出魔鬼細腰身材，懷孕傳聞因此不攻自破。沒想到相隔1個月，狗仔再度發文影射，新的討論再度竄出，網友比對她1月21日曬春節祝福照，金色洋裝造型是2022年9月舊圖，被指提前4個月拍好。

除了外界關注頂流女星肚皮動靜，另一派網友爆料稱，迪麗熱巴是因為想解約，所以和公司僵持中，並非網傳懷孕。有關她與黃景瑜的戀情傳聞，外界關注工作室發聲明，不過截至目前為止，雙方工作室並未針對網路謠傳兩人戀情一事明言否認，令部分網友持續揣測「確實在談」。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】