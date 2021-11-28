迪麗熱巴演繹5種帽子秋冬穿搭　棒球帽、畫家帽顯臉小甜美有氣質

靠著《三生三世枕上書》、《你是我的榮耀》、《長歌行》等熱播神劇成為陸劇一姊的迪麗熱巴，靠著天生麗質的絕美容貌和反差萌個性吸粉無數，不只讓自己出演的每一齣劇都叫好叫座，也讓自己成為新一代時尚icon，兼任LV的品牌大使。但今天我們不聊名牌包，改從她日常私服必備單品「帽子」拆解2021秋冬必知的棒球帽、冷帽、畫家帽搭配法！



皮革報童帽

進入秋冬季又到了皮革單品出籠的時間，除了一般常見的皮革水桶帽之外，本季不妨可以跳脫舒適圈，嘗試更具造型感的報童帽。運用黑色皮革帽款，搭配出以純黑為基底、點綴亮色印花上衣的中性叛逆造型。相信如果連以甜美著稱的迪麗熱巴都能駕馭，你一定也可以！

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復古棒球帽

復古棒球帽是所有帽款中最基本、最好入手、最好駕馭的款式，而我們之所以會特別精選出這張迪麗熱巴的私服照，就是想告訴大家：棒球帽不一定只能走率性街頭風，只要將衣著改成碎花荷葉洋裝，再戴上同色系帽款，你也能輕鬆在中性和甜美中自由轉換。

畫家帽

許多女孩對於帽子搭配都有一個迷思，覺得為了提高搭配性只能買深色系，但其實只要搭配得當，米白色畫家帽也能替你創造出溫柔小姊姊形象。而其中關鍵在於Tone-On-Tone同色系穿搭，像是迪麗熱巴以白色高領搭配同色系帽款，再畫上醒目紅唇，一秒變身浪漫法國女郎！

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撞色冷帽

最具保暖性的冷帽，只要一進入冬季就會立刻成為大家的最愛，特別是純黑款式。但其實入秋就要換上深色搭配的時尚潛規則，現在已經慢慢不適用了。因此大家不妨嘗試把純黑款式換成有飽和色織紋，或縫上亮片刺繡的單品，增添造型的豐富度！

針織冷帽

呼應《你是我的榮耀》劇中小白兔人設，迪麗熱巴多次在劇中戴上這款純白色冷帽。而這款針織冷帽最大的特色就是，它除了本身鬆軟的針織結構之外，細看還有短短的絨毛效果。因此非常適合用來搭配針織衫一起穿著，打造出冬日慵懶造型。

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