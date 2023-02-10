全民造星5｜一文睇清94強參賽者　11號混血兒賀邦顏值震撼全場

ViuTV大型選秀節目《全民造星》系列絕對稱得上是娛樂圈的「藝人搖籃」，發掘出不少歌影視生力軍，第一季打造出人氣男團MIRROR和搞笑男團ERROR，第二季便有三人男子組合P1X3L，而亞軍MC張天賦更是上年的新人王，第四季則有八人女團COLLAR，為樂壇帶來不少新鮮感，早前MIRROR隊長Lokman（楊樂文）孖住ERROR隊長肥仔（梁業）遠赴馬來西亞及加拿大尋找適合的人選，而今日（10/2）ViuTV終於公布《造星V》94强名單，當中居然有人與ERROR成員Dee（何啟華）的外貌相似度高度99%，點擊下圖了解更多。

今日ViuTV舉行直播公布94强名單。（節目截圖）

好多參賽者（節目截圖）

今次係全男班！（節目截圖）

一共有94位參賽者（節目截圖）

到底邊個會出道呢！（節目截圖）

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