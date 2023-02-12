體能之巔：百人大挑戰︱嚴選5大實力女將　宋雅凜已是一女之母

Netflix《體能之巔：百人大挑戰》近日成功掀起一陣熱潮，節目進入後半部分，只剩下30位參賽者爭奪獎金。當中有幾位女將的表現更是相當亮眼，今天就來為讀者嚴選五位女參加者！



沈音燈IG擁近55萬粉絲，在韓國人氣相當高。（IG/@euddeume_）

1.沈音燈

沈音燈是韓國有名的健身YouTuber，今年將33歲的她憑童顏美貌和Fit爆好身材而大受歡迎，初次入場時已非常矚目。雖然沈音燈在第二關卡遭淘汰，但靠着過人意志力成功復活，可見她人小志不少！

張恩實實力和身材都是高等級，在第二關卡中是唯一獲選為隊長的女參加者。（IG/@sillllling）

2.張恩實

摔角選手出身的張恩實年僅32歲，但她已擁17年摔角經驗，高超技術讓觀眾和參賽者嘆為觀止。張恩實練得一身好肌肉外，身高超過1.7米的她也熱愛打籃球，與她清秀的外貌有着不一樣的反差。

宋雅凜又有金鋼Barbie之稱，原來她已是一女之母。（IG/@sillllling）

3.宋雅凜

宋雅凜是韓國有名的健身女神，多次在國際比賽上獲獎，這次她與老公金剛民以夫妻檔參加，一開播已成為焦點。今年31歲的宋雅凜原來更已是人母，她不時在IG分享6歲囡囡的照片，身形完全看不出曾經生過小孩。

特技演員出身的金多英曾參與《魷魚遊戲》等多部人氣作品。（IG/@__dalami）

4. 金多英

金多英是一位特技演員，直至近兩集才開始有她的鏡頭，眼利的網民更發現她曾參與《魷魚遊戲》和《殭屍校園》等多部人氣韓劇。雖然金多英身材偏嬌小，但她的靈活度和爆炸力驚人，實力不容小覷。

美狐相對曝光率暫時較低，可是她IG的美照非常吸睛。（IG/@leeemiho）

5.美狐

美狐相對曝光率暫時較低，健身教練出身的她現時IG擁4.9萬粉絲，人氣持續上升中。有網民大讚她撞樣女演員徐玄振，在眾多女參賽者中顏值最高外，IG上大方分享玲瓏浮凸好身材的照片也相當吸睛。