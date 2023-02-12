渣打馬拉松｜劉馬車借號碼牌「參賽」　聲稱跑畢半馬：死而無憾

「渣打馬拉松2023」於今日（12/02）舉行，賽前的清晨時分，記者於尖沙咀發現從內地服刑完畢返港的網紅劉馬車。他當時接受《香港01》訪問時表示因為趕不及報名，所以才到尖沙咀碰運氣，表示想感受氣氛並即場報名參加，他說：「我真係好有心㗎，你睇我晨早流流過嚟，我就睇下現場畀唔畀我即場去交表，或者睇下有冇機會跟住跑囉！」



劉馬車沒有報名馬拉松，但卻晨早流流現身起跑線，表示想即場報名。（葉志明 攝）

直到10時許左右，劉馬車就滿頭大汗地出現在終點位置，並舉起手機自拍開直播，他也接過了工作人員向他遞上的紀念獎章，不禁令人感到疑惑，為什麼他沒有登記也可以參賽。事後他接受《香港01》說：「事前冇報名，其實係咁樣嘅，因為好幸運，有個fans亦都算係我個friend，同佢傾咗，因為佢本身身體唔係咁好，佢願意畀個號碼牌我，我就用咗佢個號碼牌去跑。」

劉馬車表示借了朋友的號碼碼去參加「半馬」。（梁碧玲攝）

他解釋，因為跑步中途號碼經常甩脫，所以才將號碼牌收在褲袋。他說：「我呢啲係守規矩嘅，你放心。一定會守返香港田徑總會成件事嘅規矩。」他也表示自己今次跑「半馬」，他說：「跑到中途抽晒筋，有啲休克、暈嘅感覺。我一路搞直播嘅時候，好多人話睇我暴斃、猝死。我覺得我死喺呢個賽事上，我都死而無憾，因為我勇敢踏出第一步。雖然我而家好辛苦，我而家準備call白車，入急症，因為兩隻腳抽晒筋，一陣間有啲口吐白沫，頭暈身㷫，周身痛。而家馬車甩轆，唔係好掂，要入廠修一修。」

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