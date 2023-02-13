全民造星5｜首位參賽者被爆黑材料　疑旺角粗口挑釁威脅要打人

ViuTV皇牌選秀節目《全民造星V》94強日前終於現身，有84人出席，年齡由17歲至35歲，今屆參賽者除了有MIRROR及ERROR翻版，更有女團COLLAR成員Marf（邱彥筒）緋聞男友盧思睿（Bryan），頗有睇頭。

《全民造星V》周五（10日）舉行記者會，讓一眾參賽者率先與傳媒和觀眾見面。（梁碧玲攝）

記者會不久，94強之一的18歲參賽者王天宇率先被爆料。日前有網友於討論區發文，指控王天宇曾公開用粗口辱罵他人、甚至威脅要打人，發文者指：「今次你想紅都難，又講哂粗口，又話要打X人」。

王天宇（天宇），18歲，職業為自由工作者，報稱擅長唱歌、演戲。IG：Tinyu_729.（FB/@ViuTV）

有人上載片段，片中標記是2021年7月，一名穿上藍色日本餐廳工作服、疑似王天宇男子於旺角豉油街，不斷以粗口挑釁黑衣及Cap帽街頭表演者Oliver Ma（馬賦馳），「影我做乜X？我企喺度聽歌唔得呀？」、「你個樣成個女人咁呀，好難睇呀你個樣！」、「你好X Gay呀，X街，X你老X。」、「你再唔唱打你㗎啦！」

（IG@oliverma21）

疑似王天宇男子不斷以粗口挑釁馬賦馳。（IG@oliverma21）

期間至少3位男士包圍辱罵馬賦馳，疑似王天宇又大聲向途人打指控馬賦馳：「今日Busking霸位，我哋一個女仔喺度霸位，佢粒聲唔出霸咗個位，恰女人！」、「一個女仔喺度霸位你喺度恰X人，我X你老X呀！」似乎因霸位問題起爭執，片段引起網友熱議。

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