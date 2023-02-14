曾被周潤發當面鬧爆：你根本不紅！　劉德華事隔41年仍感恩在心

【投奔怒海／劉德華／周潤發】今年已經61歲劉德華，出道至今超過40年，人氣依舊火熱，不但擁有無數經典電影和歌曲，他更是不少明星和粉絲的偶像，紅遍整個華人圈，就連不少日星與韓星也是他的小粉絲。《投奔怒海》是劉德華首部擔綱男主角的電影，當時是由「發哥」周潤發向導演許鞍華推薦，不過在這部作品問世之前，劉德華曾被發哥指著鼻子大罵：「你算什麼東西？」



近日微博上流傳這段往事，引發許多影迷討論。據了解，劉德華在1982年拍攝許鞍華執導的電影《投奔怒海》，一開始男主角是鎖定周潤發，但後來發哥婉拒，並推薦華仔來演。由於當時劉德華剛出道時還是新人，只能演一些配角，這也是華仔首部擔綱男主角的電影，不過就在他得知是發哥婉拒該角色進而推薦他，便去詢問對方原因。

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當時周潤發回應，一方面是檔期問題，且該部片要到大陸拍攝，當時港產片大行其道，最大市場在台灣，擔心接拍這部電影，恐會影響自己在台灣的市場。劉德華聽完之後，忍不住回發哥：「那我也不能拍，我的台灣市場也重要啊！」

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華仔這番話一講完，立刻引起發哥震怒，他直接罵劉德華：「你算什麼東西！你只是一個新人，你現在根本不紅，沒什麼市場，所以有好的機會、好的東西都應該去嘗試，這對你是很好的事情！」儘管話說得很難聽，但其實發哥的用意是為了華仔好，最後劉德華也因此拍攝了《投奔怒海》，更因此獲得第2屆香港電影金像獎最佳新演員提名，成功打開演藝之路，才會有後來的劉天王。

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直到後來劉德華在多次接受訪問時，頻頻感謝周潤發，對於他的提攜之情非常感恩，就連香港金牌經紀人李小麟也曾這樣評論過：「周潤發發掘了如今的天王劉德華。」

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