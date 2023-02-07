劉德華教女做功課自嘲劉煩惱 劉向蕙VSA一年學費15萬需購天價債券

天下爸爸都一樣要為孩子粗心，天王劉德華也不例外。日前劉德華接受採訪時自嘲是「劉煩惱」，導演更爆料指劉德華要輔導女女劉向蕙（Hanna）做功課。原來Hanna現就讀著名國際龍校滬江維多利亞學校，學費不菲，入學或需另購天價債券！



教女女做功課好頭痕 自嘲「劉煩惱」

日前劉德華與劇組在武漢出席《流浪地球2》的宣傳活動並接受採訪。採訪期間記者問及劉德華的生活是否沒有煩惱，而劉德華則顯得有些訝異並自嘲：「我不是無煩惱，我是『劉煩惱』」。

記者其後補充指因為劉德華已經甚麼都得到了，感覺他的人生非常圓滿，這時導演卻爆料稱：「那你沒見華哥輔導作業的時候」，意指看過他輔導女兒做功課就不會覺得他沒有煩惱了，劉德華聽到此話後也不禁苦笑。看來天下父母都有同樣的煩惱，即使天王巨星也不例外，這番對話也引起網民共鳴，直言與劉德華的距離拉近了。

國際龍校滬江維多利亞學校

劉德華的女兒（Hanna）現就讀著名國際龍校滬江維多利亞學校。滬江維多利亞學校（VSA）位於香港仔深灣道，是「一條龍」國際文憑（IB）世界學校，提供國際文憑小學課程、中學課程以及預科課程。

學校推行雙語教學（普通話和英文），低年級更推行雙班主任制，兩名班主任分別以教授中文及英文為主，輪流教授數學和探究科，為學生以不同語言學習打下穩健基礎。

+ 2

滬江維多利亞學校2022-23年度，小學Y1至Y5全年學費為$149,600；中學Y6-Y10學費為$165,700至$169,600；預科學費為則為210,060。另外所有就讀Y1-Y11的新生家長須繳付一次性可退還發展金（Capital levy）共$60,000，以支持學校發展，或者以個人或公司名義購買學校債劵（Debenture），債券可於公開二手市場交易，價格曾升達350萬元。

點擊即睇「新手爸媽懷孕育兒手冊」↓↓↓