《新四十二章》環保重用84年《鹿鼎記》　梁朝偉劉德華有冇騷錢？

無綫（TVB）劇集《新四十二章》播出將近兩星期，相信大家都留意到劇集中出現不少舊劇集的鏡頭，當中還出現了梁朝偉、劉德華、關海山、周秀蘭、呂有慧的鏡頭。這些片段源於1984年TVB劇集《鹿鼎記》，題材同樣也是以四十二章經尋寶為題。



《新四十二章》出現不少1984年《鹿鼎記》畫面。（《新四十二章》截圖）

「舊片就係環保重用？」其實在新劇《新四十二章》加入《鹿鼎記》片段，以致敬去形容更為合適。這部於1984年播出的劇集其實大有來頭，《鹿鼎記》的原著是已故文壇泰斗金庸先生，劇集亦曾被新加坡媒體選出為二十世紀華語百部經典電視劇之一。

有不少致散鏡頭。（《新四十二章》截圖）

這套劇集也是梁朝偉和劉德華為數不多，合演的TVB劇集。劉德華於1980年加入TVB，梁朝偉也於1982年從TVB藝訓班畢業。1983年受TVB力捧，劉德華、黃日華、梁朝偉、苗僑偉和湯鎮業組成「無綫五虎將」，1984年他們兩人就於《鹿鼎記》合演男主角。黃一飛、吳鎮宇、吳啟華、劉青雲、陶大宇也有參演其中一角。

當年梁朝偉和劉德華都是受力捧的「無綫五虎將」。（《鹿鼎記》截圖）

除了有梁朝偉和劉德華，劇集還有曾江、商天娥、劉嘉玲、劉兆銘、毛舜筠、吳君如、關海山等人參演，資深，新晉，力捧的演員均齊備。當年29歲的杜琪峯（杜Sir）獲時任香港無綫電視製作部總監甘國亮賞識，由製作助理升至編導，亦是《鹿鼎記》的導演。韋家輝也是劇集編導之一。已故陳木勝1981年加入了麗的電視後，82年就隨電視人蕭笙一起轉投TVB，當年《鹿鼎記》拍攝亦成為劇集的助導（即是PA），後來85年亦被升任成為編導。

劉德華真係好型。（《鹿鼎記》截圖）

還有，劇集主題曲《始終會行運》也是電視名曲之一，由當年的紅星張國榮主唱，顧嘉煇作曲，黃霑填詞。主題曲播出後，也成為了膾炙人口的歌曲。有網民笑言，梁朝偉和劉德華再次出鏡於TVB幕前，會不會有「騷錢」？這個話題亦引起不少討論。