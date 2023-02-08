專訪｜劉德華獨愛溫情科幻　對愛女事事寬容︰我不是慈父是溺愛

中國科幻電影《流浪地球2》，大年初一在內地上畫至今，已大收34億人民幣，電影更會在今個星期四 （9/2）在香港公映。戲中作特別演出的劉德華，當中有段感人至深的父女情，為冷冰冰的科幻感添上一份暖意。劉德華接受香港傳媒訪問時表示，自己當上父親後，才真正懂得跟小演員合作，而戲中部分情節，更與自己女兒的真實相處有幾分相近。

劉德華為《流浪地球2》接受訪問，提到跟戲中女兒的相處，部分情節跟現實相近。（劉智源 攝）

意想不到的辛苦

接拍一部科幻電影，大家都以為大部時間應在綠幕前演出，相對會舒服一點，劉德華都是這樣想，結果竟不似預期。「原來都好多實景拍攝，就算服飾，都希望穿回一個有重量感的裝備，這樣演出來會真實一點。」劉德華作為特別演出，平時大約40組戲份便完成，但今次便涉及近50組，可見製作需時。

戲中劉德華是科學家，既拯救世界又拯救已逝的女兒，但劉德華自言最考起自己是熟練地寫下一條條複雜的方程式。（《流浪地球2 》劇照）

《流浪地球2》情節去到最後，劉德華會有大量水中拍攝場面，雖然入行以來拍過不少水底戲，但今次製作上更見規模。「那場戲是整個景吊起，要開拍便整個景沉下去，製作上我們逗留的時間相對短，不需要經常落水上水，辛苦是辛苦，但劇組已經盡量令大家舒服點。而且亦做足安全措施，每位演員都有一位專業潛水員跟隨，你有問題立即跟他示意便會來幫你，而且每日開拍前都會模擬一次急救過程，好安全。」

（劉智源 攝）

拍《雷洛傳》曾經鬧細路

問到對科幻片有否情意結，劉德華自言並非沉迷的一群，他喜歡的科幻片種是《ET外星人》，即是科幻基調但親情味濃，而今次《流浪地球2》，戲中劉德華有個已逝的女兒，以「數字生命」方法延續在二次元空間，當中有不少對手。已為人父的他，坦言今次演得比較駕輕就熟。「未做爸爸可能不清楚，例如拍《雷洛傳》時，戲中我有兩個小朋友，當時因為要現場收音，他們不停地呱呱嘈，我有捉他們入後巷，嚴肅地訓斥︰『你好安靜一下』但當我做爸爸後，就知道小朋友就是欠缺耐性，例如我陪個女做兩小時功課，她都不定會不耐煩地嘈。」

戲中劉德華有個已逝的女兒，以「數字生命」方法延續在二次元空間。（《流浪地球2》影片截圖）

戲中劉德華是個對女兒滿有要求的爸爸，現實原來又有另一面。「現實中，女兒喜歡怎樣便怎樣，我不算是慈父，是直頭溺愛。」難道媽媽就是個虎媽？「我們兩個都溺愛，她冇人需要怕，但會折服在我們的愛之下，哈哈……」

劉德華笑言自己並不是慈父，「直頭是溺愛，兩個（夫妻二人）都溺愛。」（劉智源 攝）

由於戲中女兒是以「數字生命」存在，兩父女只能隔住個屏幕溝通，現實中，劉德華經常四圍飛拍戲，一個電話屏幕都是溝通橋樑，但原來自己的女兒曾經很抗拒這種模式。「做演員有時需要做選擇，跟當太空人沒分別，當她年紀還小時，我跟他FaceTime她是會掉開電話，然後說︰『我要真的！』怎可能有真呢？還有很長時間才見到面，所以都無奈接受。」

戲中要跟女兒隔Mon相見，現實中都有相同經歷。「我跟他FaceTime她是會掉開電話，然後說︰『我要真的！』」（《流浪地球2》影片截圖）

《明日戰記》慢慢知道整個工業需要怎樣配合

由《流浪地球》開始，中國電影正式踏入科幻新紀元，而去年的《明日戰記》同樣將香港電影開啟新領域，作為參與其中的一員，劉德華又怎樣看這股科幻潮在華人電影的進程。「經過古生的《明日戰記》，又有《流浪地球》系列，慢慢知道整個工業需要怎樣配合，會對我們的科幻片有很大幫助。」

劉德華今次個老妝，最要克服是那副成千度近視的道具眼鏡。「隨身會帶一副平光鏡跟身，但劇組最終都要求用上原裝那副。」（《流浪地球2》影片截圖）

不過劉德華認為，現階段大家還處於尋找過程。「我跟導演郭帆都不停研究，大家每一日都不停地犯錯，但當中有團隊，例如美術犯錯會記下來，所有錯誤都會記下來，希望下一集不要再犯同樣的錯，但我們始終是剛剛起步，打開門見到，只要有無量這類虛心學習的人在，我覺得始終都會做到，哪怕中間真的會被人笑，亦未必達到一些基本要求，但始終做了、錯了才有機會。」