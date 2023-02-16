Jennie@BLAKCPINK用自動沖茶機引話題　價錢親民同款Get冇難度

BLACKPINK Jennie日前在YouTube上傳了製作情人節朱古力的影片，她自豪地向粉絲介紹從朋友收到一部自動泡抹茶機，由於此家品並不常見，因而引起了熱話。經翻找後發現泡茶機定價並非天價，粉絲也能輕鬆與Jennie同款Get！



Jennie在片中示範自動泡抹茶機的用法，她把水倒在水杯中後，只要放在泡茶機的正中位置，上方就會根據設定撒下非常幼細的抹茶粉。Jennie講到抹茶的濃度能夠調節，形容味道與咖啡店內販售的一模一樣，甚至能取代咖啡。Jennie作為潮流指標，她穿過或用過的都會成為焦點，泡抹茶機也同樣引起了一陣討論。

Jennie在影片中介紹自動泡抹茶機後快速成為網上熱話。（影片截圖）

Jennie大讚抹茶的味道就如咖啡店內販售的一模一樣。（影片截圖）

相信不少粉絲都會猜測，Jennie家中擁有的家品非天價都相當奢侈，但這一部泡抹茶機竟然售價尚算平民。泡抹茶機來自品牌Cuzen Matcha（空禪抹茶），由兩位日本人發明並於2020年獲美國《時代雜誌》選為最佳發明。根據官網售價顯示只需299美元，即約2,350港元就能入手，定價比想像中親民得多。雖然曾有網民表示為了一杯茶花上過千元不值得，但相信有Jennie加持後有望銷量大增。

自動泡抹茶機來自品牌Cuzen Matcha，是不少明星家中必備的潮物。（Cuzen Matcha）

不足三千元港幣就能與Jennie同款Get！（Cuzen Matcha）