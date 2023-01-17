Jennie@BLACKPINK香港場表現被轟　內地粉絲斥待遇不公「揸流攤」

韓國女團BLACKPINK一連三場《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》香港演唱會圓滿落幕，不少藝人到場支持，包括李嘉欣、梁詠琪、余德丞、詹天文（Windy）及MIRROR 5子盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremey）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）等。

BLACKPINK於一連三場《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》已完滿落幕。

不過有觀眾觀賞完演唱會甚感不滿，力數BLACKPINK三宗罪，包括騷衫似足街坊Look、4位成員跳唱不齊、以及出現音準問題。有網友用昂貴黃牛價買入演唱會門票，卻換來不快體驗，不滿封BLACKPINK為「極Hea女團」。

Jennie被指跳舞「揸流攤」。（網上圖片）

有內地網友特地來港觀賞BLACKPINK表演，其中成員Jennie表現被轟「揸流攤」，跳舞手腳極軟弱無力，與歐美場表現相差太遠，而「網友質疑Jennie香港演唱會划水」話題更上了微博熱搜。有內地網友投訴待遇不公，「Jennie划水是不是划的太過於明顯了」、「這也不時第一次在中國划水了。脫粉了哈，在歐美扭成麻花扭上天，到了中國就變得軟綿綿的了」、「不想來中國就別來啊」、「希望中國粉絲能站着追星哦」、「黑臉懶得動，只能從她身上看到厭煩」。

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