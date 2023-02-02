BLACKPINK Jennie耍大牌？返韓落機一舉動惹網民不滿　真相神逆轉

BLACKPINK近期的負面新聞真的是一個接著一個，而Jennie對粉絲的態度又再被搬上網議論，韓國網友更是直接氣炸在留言區開始狠批她的行為。



據說BLACKPINK剛剛結束在巴黎的工作，經過長途飛行後降落在韓國。然而一大批傳媒和粉絲都在機場門外苦苦等候四位成員現身，結果網友卻批評唯獨Jennie在當時候耍大牌，並沒有和任何人打招呼就直接低著頭走進車內，這讓其他網友很不滿，因為其他三位成員都有揮手或者向鏡頭問好。

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Jennie疑似耍大牌的影片也在網上遭到瘋傳，不知道事情真相的網友也跟著指責Jennie這樣的態度已經不是第一次：「每次她就自己低下頭遮住臉」、「希望你能改變這種態度」、「除非你說不想當偶像，那就可以理解」、「她是不是覺得這樣很酷」。對此，有粉絲出面解釋網上散發的影片都是經過有人惡意剪輯，完整的影片顯示Jennie在上車之前有明確的向在場的所有人鞠躬！

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粉絲們紛紛站出來替Jennie說話：「金珍妮是一個特別有禮貌乖巧的女孩」、「每一次都有禮貌的妮卻被不公平的對待」、「金珍妮每次走機場都鞠躬 不信自己去翻」、「圖放一半有意思嗎」，指散播假影片的營銷號根本就是在斷章取義！事實證明，有些影片真的不能完全相信，如果沒有粉絲出面澄清，應該還會有很多不知情的網友跟著責備Jennie的行為。

差一點就要被網上瘋傳的影片騙到了，還好評論區中有附上完整的視頻啊！看來以後都需要通過網友的留言，來找出正確的答案~

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