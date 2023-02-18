【劉文正翻生】被揭財力超驚人 傳「買了個島自住」還有自家守衛
撰文：聯合新聞網
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劉文正15日被前經紀人夏玉順證實已經病逝於美國拉斯維加斯，但一夜之間案情大逆轉，人在菲律賓的劉文正出面跟二姨證實平安。對此，資深媒體人麥若愚則回憶起多年的獨家消息，透露劉文正退出演藝圈後的神秘定居地。
麥若愚17日現身TVBS《國民大會》節目談起劉文正，表示過去曾在飯局上認識一位馬來西亞的大哥，對方告訴他：「劉文正（住）得地方很多，但他很常去住一個菲律賓私人島嶼。」
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麥若愚分析，依劉文正的財力買下島嶼並不難，「劉文正在演藝事業高峰期間，他交到可以講真心話的知己，新馬有1、2個人。當時馬來西亞這位大哥跟我說這件事，我也半信半疑，他說他去過這個島，劉文正這個島要遊艇才能過去一般人根本沒辦法去這個島，因為有守衛、警衛、管家」。
對於近日劉文正死訊搞烏龍，麥若愚則認為，若劉文正人在美國，一定會有粉絲、狗仔目睹到他本人，因此這位馬來西亞大哥說菲律賓私人島一事就相當合乎邏輯，「因為誰都進去不了」，加上劉文正二姨提到他人在菲律賓，更添增這個消息的可信度。
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