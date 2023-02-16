劉文正被誤傳死訊「沒死原因曝光」前經紀人夏玉順改口：他還活著

台灣男神偶像始祖、一代巨星劉文正退出演藝圈後銷聲匿跡，這些年不斷有傳言指稱他已經過世，但他沒出面否認，多是靠著友人跟他聯絡後澄清。但15號經過他前經紀人夏玉順證實，他早在去年生日11月12日於美國拉斯維加斯因為心肌梗塞病逝家中。



但於此同時他的新加坡友人卻表示是「假消息」，只是以劉文正低調的個性，並不想否認。經過記者連夜連續追查所有跟劉文正身邊相關的人詢問，發現劉文正根本沒有過世，而經紀人夏玉順也改口，認為劉文正是故意要躲避外界關注，才藉他發布這個訊息。

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記者連夜詢問海內外跟劉文正親近好友求證，發現三個線索，似乎劉文正在生日後仍有和友人互動，過世消息的真實性也有待商榷。且劉文正早在前天就告知新加坡友人：「這兩個月有人傳我過世，就讓他們傳，這樣以後再也不會有人打擾我。」似乎劉文正早就心知肚明，也要藉著這個機會宣布他的死訊，讓所有人都以為他過世，從此再也沒人會來打擾他清靜的生活。

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