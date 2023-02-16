心臟病｜台灣巨星劉文正驚傳心肌梗塞離世　病發前2大前兆勿忽略

台灣傳奇巨星劉文正昨（15日）傳出過世消息，經紀人夏玉順悲痛證實，劉文正已於2022年11月的生日前夕就因心肌梗塞離世，享壽70歲。對此，台灣柯文欽醫師表示，有大約有80%的病人在發病前都會有胸悶、易喘的症狀出現，但是發病後3-5分鐘休息一下就會緩解下來，許多人都是因為這樣而延誤就醫，以為只是單純的易喘而已，不知道這就是心臟對主人發出警訊。



【編按】更新：據《聯合報》報道，劉文正的新加坡友人對此反應是「假消息」，只是以劉低調的個性，並不想否認。今日（16日）中午，據《ETtoday》報道，劉文正的經紀人夏玉順接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時改口，稱劉還在人間，但永遠不會見人。



被稱為隱形殺手的心肌梗塞經常讓人在毫無防備下發病而猝死，事實上超過百分之80%的心肌梗塞都有先期症狀；台灣國泰醫院心臟內科主任柯文欽醫師指出，典型的狹心症患者會有走路、提重物時胸悶、易喘，休息3-5分鐘後就恢復的症狀，如果經常出現這問題應該立即就醫檢查。近來氣溫開始下降，對心血管病人是誘發機轉之一，應該保持身體的恆溫，避免血管過度的收縮與舒張而發病危及生命安全。

心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

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柯文欽主任進一步表示，心血管疾病的症狀可分為典型與非典型兩種，只有大約4%的病人是完全沒症狀，一發作就是心肌梗塞送醫急救。換言之，許多罹患心血管疾病的患者，在發病前都是有症狀的。

典型症狀是胸悶、易喘。大約有80%的病人在發病前都會有這樣的症狀出現，但是發病後3-5分鐘休息一下就會緩解下來，許多人都是因為這樣而延誤就醫，以為只是單純的易喘而已，不知道這就是心臟對主人發出警訊。

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柯文欽主任說，另外有大約15、6%的病人，會有「非典型」的心血管病徵，就是在前胸的部位會悶、不舒服，這種緊繃感會延伸到左邊的臂膀、頸部和下牙床，有人甚至會出現上腹部脹痛的現象，很容易就誤以為是胃痛而忽略就醫。這些都是狹心症的非典型症狀，會隨著發作次數和程度的嚴重而進展，從初期到嚴重心絞痛，最後就會心肌梗塞。

只有大約4%心血管病的病人在發病前完全沒有症狀，以平時就有三高（高血壓、高血脂、高血糖）、高齡、肥胖、抽煙、遺傳的病因較多。另外也有些老人會用頭暈做為表現，如果有伴隨易喘的現象，可能是心肌缺氧的表現，必須要定期檢查，一有問題出現就立即就醫，以免延誤病情。

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柯文欽主任強調，心臟疾病的發作沒有一定的時間，全年都有可能，不論是已知或未知的心血管疾病患者，務必留意自己的身體反應，牢記病徵，在發病時尋求專業醫療，不要因為緩解後就以為沒事了。因為隨著每一次的發作，心臟功能會受到影響，時日一久，再發作時就是嚴重的病程，增加醫療難度。

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