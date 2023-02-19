網友愛聽杜琪峯鬧人？盤點15大金句睿智又霸氣：你唔得就返屋企

杜琪峯（杜Sir）近日在柏林影展擔任評審，發表有關電影價值的評論，獲大量香港網民轉發，卻因疑似是「不正當言論」引起內地媒體關注。其實出名「愛鬧人」的杜Sir一向妙語連珠，不時在訪問中爆出霸氣金句，亦愛訓勉後輩，以下就節錄其中15句！



杜琪峯（杜Sir）出名敢言又愛鬧人，但鬧歸鬧，電影圈中後輩和影迷們卻十分愛戴他，爭相俾佢鬧。近年有影迷為他開設專頁「杜Sir提你今日做得未夠好」，專門輯錄杜Sir鬧人和講經的語錄。另外又有網民改圖，年前杜Sir接受港台節目《鏗鏘說》訪問，展示牆上一句來自已故學者饒宗頤的題字「止於至善」，指這四字能讓他平靜，卻被網民改成：「做錯就X」，認為這才是杜Sir的座右銘。

網民將杜琪峯珍藏的「止於至善」字畫，改成「做錯就X」。（facebook：杜Sir 提你今日做得未夠好）

杜Sir不但敢X工作人員，也曾X過金像獎，因不滿其制度，杜Sir多年來皆拒絕出席，又曾表示鄭秀文失落金像影后嬲足10年，在上海發佈會上說：「他X的金像獎！什麼獎來的！」

杜Sir是鄭秀文的伯樂，曾因她失落金像獎而感氣憤。（Instagram：sammi_chengsauman）

杜Sir從不否認自己常鬧人，卻在紀錄片《無涯：杜琪峰的電影世界》中提到，自己鬧人只是對方冇謹守崗位。雖然他好像很易發火，但對年輕電影人的提拔卻是行內數一數二，並不時有訓勉和鼓勵年輕電影人，對香港電影始終抱持希望，就連導演鄭保瑞都講過自己是被十幾年前的杜Sir鬧醒，影響一生。

導演陳詠燊去年在ViuTV節目《導演·門》訪問杜Sir，也問對方「我哋今日做得夠唔夠好呀？」（ViuTV節目截圖：《導演·門》）

以下就盤點15句出自杜Sir口中的金句。

「勝負唔係好重要，但係我哋有冇做過，有冇盡過全力做自己應該做嘅事。」

——《柔道龍虎榜》製作特輯



「他媽的金像獎！什麼獎來的！」

——《盲探》上海發佈會



「我鬧人我認，我冇得話我冇鬧過，我係鬧佢，我唔鍾意就係咁，我覺得作為一個專業人士，每個人應該識謹守自己崗位，每個人應該有自己Professional嘅態度喺度。」

——紀錄片《無涯：杜琪峰的電影世界》



杜Sir從不否認鬧人。（影片截圖：《無涯：杜琪峰的電影世界》）

「做人，你做幾多咪有幾多囉！」

——獲頒浸大營譽文學博士



「創作係需要有自由，應該唔需要有束縛，係透徹嘅。」

——《樹大招風》首映禮



「唔好話冇機會，呢個世界一定有機會！」

——港台節目《大學問八講》



「如果你嘅意圖係光明正大嘅，咁你怕咩？」

——《香港01》專訪



杜sir一直對香港電影抱持希望，亦會藉寸爆金句鼓勵年輕電影人。（資料圖片/林振東攝）

「話香港電影已死嗰啲，嗰位先生咁講，佢都唔識咩叫電影！佢識搵食，但係佢唔係識電影吖嘛。做電影嘅年輕人千祈唔好聽，呢句說話係廢話！」

——港台節目《鏗鏘說》



「一切嘅嘢都喺混沌裡面，一切嘅嘢全部都係撞嚟撞去，先撞出個樣出嚟。你好努力去做，有信念，就算終歸達成唔到，至少你對自己有交代。」

——港台節目《鏗鏘說》



「靈魂嘅糧食係電影。」

——港台節目《鏗鏘說》



杜琪峯接受蘇玉華主持的《鏗鏘說》訪問時，表示自己廿年前已聽人講「香港電影已死」，但說得出這句話的人都不了解電影。（節目截圖：香港電台《鏗鏘說》）

「你要相信佢（電影）會得先，你入到依個圈，只有得同唔得，得就得，唔得就返屋企。你如果覺得得唔得都得，咁即係唔得。」

——《第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮》對談



「人一有念頭，啲事就會出現，所有好同壞都會出現。」

——ViuTV節目《導演·門》



「Everything from details，電影就係details！」

——ViuTV《導演·門》



「你蠢唔緊要，最緊要你有冇心，有冇對電影嘅尊重或者Passion。你當撈？唔使嚟撈電影，出面大把嘢撈，創意工業唔係咁！」

——ViuTV《導演·門》



杜Sir去年現身ViuTV節目《導演·門》，接受陳詠燊與6號@RubberBand訪問。（節目截圖：ViuTV《導演·門》）

「你做乜X嘢諗我諗乜，我諗到就我拍啦，你諗返自己嗰啲啦……唔好因為投入好多時間好多感情去做，就以為已經呈現出嚟，其實未得呀！」

——訓勉鄭保瑞

