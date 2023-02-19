陳零九@五堅情驚爆同10年女友分手　貼全黑圖：承受了很多壓力

台灣組合五堅情成員陳零九，與女友呼呼拍拖10年，感情一向穩定，早前更表示已有結婚計劃，置業一定會寫女友名字，但今日（19/2）兩人各自在IG貼全黑圖，宣佈和平分手，其中零九更坦言承受了很多壓力。



台灣藝人陳零九看似事業愛情兩得意，工作方面，近年因《娛樂百分百》而獲得「狼人殺偶像」稱號，又與邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒和婁峻碩組了五堅情，出歌開Show；手搖飲品、服裝店、玩具店等6份副業亦愈撈愈掂。

陳零九除了藝人正職，近年也開拓多份呼業，曾表示正儲錢結婚，沒想到未「婚」就先「分」了。（Instagram：diegodtk09）

至於感情，他一向大方承認有位拍拖10年的同居女友呼呼，曾帶挈女方一齊上節目、情侶檔為旗下服裝品牌做Model、合資開台式飲品店等，更曾透露自己正儲蓄結婚基金，表示擲幾千萬台幣送贈樓畀呼呼、物業寫女方名字也沒問題。

陳零九（右）憑《娛樂百分百》的狼人殺環節爆紅，成為「狼人殺偶像」，也帶挈女友呼呼一起上節目。（YouTube：八大電視娛樂百分百）

呼呼與零九的合資的飲品店前年開張，呼呼亦以老闆娘身份剪綵，更表示日後有意一起開寵物主題餐廳。（Instagram：huhulin710）

呼呼曾表示結婚形式可以從簡，但自己夢想一定要穿漂亮婚紗，記者常常幫手催婚，呼呼也曾當住零九面前回應：「好，繼續催～」（Instagram：huhulin710）

兩人生活看似分不開，但今日（19/2）中午卻各自在IG貼黑圖宣佈分手，陳零九寫下：「不是很喜歡用這樣的方式告知大家，一直以來我們都認為感情是很私人的事情，也承受了很多壓力，但因為彼此共同的朋友太多，所以選擇用這樣的方式告訴每一位關心我們的朋友們，我跟呼呼和平的分開了。請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾 ，謝謝大家。」呼呼也貼出幾乎一樣的分手聲明，不過就刪去「承受了很多壓力」這句，未知是否有蹺蹊。

陳零九貼黑圖宣佈10年情斷。（Instagram：diegodtk09）

呼呼亦貼全黑圖宣佈分手，但就比零九少了句「承受了很多壓力」。（Instagram：huhulin710）

有台灣傳媒陳零九的經理人查詢，對方回答：「謝謝大家的關心，祝他們彼此未來一切都好。」未知兩人夾份投資的飲品店生意會否受影響。而下月4至5日，五堅情將來港開《五堅情Moon Landing月面著陸香港演唱會》，希望陳零九不會被感情事影響心情。