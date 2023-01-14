26歲女星奪狼人殺冠軍榮升女神　曾遭恥笑似「獵犬」如今吐氣揚眉

【狼人殺／雨婷】台灣綜藝節目《娛樂百分百》熱門單元｢凹嗚狼人殺｣的近日舉辦季冠軍賽，26歲女星雨婷﹙劉羽庭﹚成功揮底一班｢高玩｣包括黃偉晉、賴晏駒、荳荳等爆冷勇奪冠軍，網民在Youtube留言區粉粉向這位新晉狼人殺女神喊話，「恭喜雨婷」﹑｢天啊好感動」﹑｢雨婷兩局表現都很穩定，獲獎實至名歸｣。



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其實女團A'N'D'出身的雨婷早於2014年就出道，當年更曾經客串《GOT》台劇版，可惜一直星路暗淡，寂寂無名，但這卻幫她倍養出貼地又真性情的個性。雨婷2020年首度登上狼人殺亦因為份人夠真虜獲一大班粉絲，咸魚翻生。

雨婷參加狼人殺比賽近3年可謂｢身經百戰｣，如今在季冠軍賽勝出，不單止網民覺得很感動，跟她是同一個女團出身的艾莉兒（紀欣妤／Betty）眼見好姊妹爆冷衛冕，都忍不住感動落淚。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：新晉狼人殺女神劉雨婷是誰？】