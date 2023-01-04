狼人殺女神采子新戀情曝光　雙劈腿醜聞後極速脫單　男友長這樣

【采子近況】台灣創作女歌手采子曾獲邱鋒澤大力栽培，透過《娛樂百分百》的「狼人殺」以及《全明星運動會》發光發熱，2人的地下情談了多時，卻因她爆出劈腿閨密荳荳的男友，更數度說謊否認，引發網友撻伐，她在今（2023）年元旦曝光近況，但同時也有網友爆料，她在爆發劈腿風波後半年就交了新男友！



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網友在Dcard轉發采子的回歸文，更PO出多張她和新男友的合照，指出「人家事情（劈腿）沒多久就交男友了啦」，合照截圖有2人開心慶祝情人節，以及去（2022）年11月慶祝交往1週年，感情相當穩定，男友更在IG表示：「轉眼間1年就過去了，既是情人也是良師益友，新的一年煩請多指教。」

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而采子男友雖然都戴口罩入鏡，或用手機刻意遮住長相，但穿著打扮頗有韓系潮男風格，另外也在經營二手衣拍賣。讓邱鋒澤粉絲怒轟「心機綠茶還敢刪道歉文復出啊嘔嘔嘔，還好意思出來，是覺得我們都忘了嗎？」、「幫我點播羅志祥《戀愛達人》」、「寧願看到蝴蝶復出也不想看到她。」但也有人表示「看樣子應該過得不錯，就好好在一起別劈腿了。」

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