周星馳IG Story因一事突提鄧麗欣前男友 王子受寵若驚：不敢相信
撰文：中天新聞網
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鄧麗欣前男友王子（邱勝翊）近期與同樣參與錄製《全明星運動會》的圈內好友胡釋安、楊孟霖、房思瑜、吳心緹、席惟倫、晏柔中一同前往日本自由行9天，不僅是王子第一次在日本待這麼多天數，「人品爆棚」的他，近期也抽到了周星馳親筆寫的新年春聯，被星爺讚是「有緣人」，讓王子除了直呼「不敢相信」，也表示「這幅絕對要錶框起來好好收藏」！
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除了收到星爺的「心想事成」春聯，王子睽違11年再度訪淺草寺，抽到了「吉」籤，開心地說：「看來新的一年真的好運擋都擋不住！」另外王子也分了2天去迪士尼樂園跟迪士尼海洋遊玩，並玩起「高校生」的dress code，搭配他的凍齡外表，就像是回到男團時期般青春洋溢，大家也都玩到直呼不想回家。
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王子在與《全明星運動會》結識的的圈內好友們在富士山期間，也很幸運地遇上晴朗無雲的天氣，看見了完整的富士山美景，讓大夥直呼是「人品爆棚」，好運擋不住。
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