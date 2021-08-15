王子邱勝翊疑對鄧麗欣未忘情：一定也有許多人在這種節日裡是孤單

王子邱勝翊前晚與兄弟邱宇辰在網上推出最新的COVER歌，在七夕前夕唱出張惠妹《連名帶姓》、梁靜茹《慢冷》、孫燕姿《開始懂了》等等，首首都是金曲，但都帶有點悲傷意味，在節目中王子說到：「情人節在大家既定的印象裡，通常都會聯想到 『告白』、『浪漫』等充滿粉紅泡泡的元素，但一定也有許多人在這種節日裡是孤單的， 因此想藉由這個作品，讓我們陪你好好想念心中的『那個人』」。」不少網民都猜測這位「那個人」是指鄧麗欣（Stephy），懷疑王子對Stephy仍未忘情。

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Stephy鄧麗欣與王子上月27 日宣布分手。（IG/@stboo）

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