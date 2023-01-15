分手一年半突提鄧麗欣？王子邱勝翊唔敢再公開戀情：會再考慮一下

「王子」邱勝翊近期帶來賀歲新片《山中森林》，在片中飾演黑幫兄弟，不僅要逞兇鬥狠，更有大量抽菸、喝酒橋段，王子笑稱拍戲期間，有許多年輕的道上兄弟客串，「他們從小看我長大，都有看過『棒棒堂男孩』，沒想過會跟我一起演戲」。王子的演技還獲得名導朱延平欽點「前途未可限量」。



【相關圖輯】鄧麗欣分享中學打排球舊相 清純氣質逼人勁驚喜！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 49

王子不會抽菸，但在年輕時曾因為好奇，有偷抽爸爸的菸，「當下感覺非常嗆，味道不太好聞」，沒想到多年後卻因拍戲需要抽菸，事先還有特別練習，他在片中也有不少打鬥橋段，印象最深是其中一場在信義區，為了保護老大李康生，與對方流氓對打，過程可說是拳拳到肉，「那段戲很精彩，拍出來的感覺也很棒」。

王子與郭雪芙在《山中森林》扮演情侶，傳出假戲真愛，但他強調彼此僅是認識多年的好友，兩人片中有一段婚禮戲，無論走位、小動作都有先協調，他單身，現在以工作為重，「我曾經希望能在35歲前結婚，但現在已經快到那個歲數，可能很難達成了」。

【圖輯】郭雪芙傳與王子熱戀中「你是王子會選鄧麗欣還是她？」點圖放大看更多郭雪芙IG性感照👇👇👇

+ 15

王子前女友是鄧麗欣，兩人當時愛得高調，最後卻以分手收場，被問之後如果再交女友是否仍會公開？他笑答：「我應該會再考慮一下吧。」

王子與弟弟「毛弟」邱宇辰同樣都是「棒棒堂男孩」，但彼此沒有瑜亮情結，全家人感情非常好，「不過我們春節會一起想遊戲來玩，去年我們全家輪流把眼睛曚起來，玩用筷子夾錢的遊戲，誰夾得多誰就贏」，被問兄弟誰比較厲害，他微笑回應：「當然各有輸贏。」除了已經開始期待今年的遊戲，也很希望今年春節，全家人都可以去看「山中森林」。

《山中森林》日前在台灣首映，朱延平以電影基金會身分上台致詞，也提到電影拍攝不易，很高興年輕導演姜寧拍出好作品，認為李康生飾演的黑道老大優秀，不過王子的表現更是讓人驚艷，「未來的前途未可限量，恭喜你演了一部好看的黑道電影。」

【同場加映】鄧麗欣王子分手｜回顧兩人愛情之路 5月男方來港一周相伴（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 47

延伸閱讀：

「找不到可以說真話的人」 楊繡惠突發文嘆：悲哀如我

《步步驚心》若蘭結婚了 劉心悠與圈外男友選這天低調完婚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】