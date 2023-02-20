廉政狙擊｜古惑仔江榮暉是郭富城藝訓班同期　曾灰心轉行夜間清潔

無綫劇集《廉政狙擊》今晚（20/2）首播，第一集已交代不少劇情，如黃宗澤與王浩信聯合調查一宗由賄賂案引發的兇案，發現江榮暉飾演的三合會成員原來是關鍵人物，其劇中造型更激似《無間道》陳永仁！觀眾未必記得他的名字，不過一定認得他，原來他本身出身名校，在藝訓班與郭富城、林文龍等是同學，儘管多年來演盡小人物角色，不過就曾慘被後輩稱他「半紅不黑指標」，表示不希望似他。



無綫劇集《廉政狙擊》第一集，黃宗澤、王浩信、譚俊彥、林夏薇、黃智雯等已率先登場，第一集講述洛子峰（黃宗澤飾）與韋繼明（王浩信飾）調查一宗賄賂案時，韋繼明利用線人煽風點火，引起三合會頭目周志棠（江榮暉飾）與其手下林正希（蔡國威飾）內鬨，江榮暉的古惑仔留鬚造型滄桑味濃，乍看還以為是電影《無間道》中的陳永仁。

江榮暉飾演的古惑仔周志棠，乍看似足《無間道》中的陳永仁。（節目截圖：《廉政狙擊》）

《無間道》中的陳永仁。（資料圖片）

觀眾對江榮暉相信不會陌生，原來他本身就讀傳統名校喇沙小學和中學，父母一心想栽培他做律師，他卻無視雙親反對選擇演藝之路，參加無綫超級新星比賽及報讀藝員訓練班，同期還有郭富城、林文龍及梅小惠等同學。江榮暉花名「江明頂」，原來是鍾保羅叫錯他的名字所致，其他人覺得順口就一直叫下去。

江榮暉是「喇沙仔」，曾與其他圈中的喇沙校友上綜藝節目《思家大戰》。（Instagram：kongfai48）

入行不久，他就在《巨人》飾演奸角，之後多飾演爛仔、鹹濕老闆等閒角，曾表示自己很想挑戰制服角色，例如軍裝警、機師或醫生等。至97年，他毅然出走到馬來西亞，惜環境不好，06年決定回巢，首部參演劇集便是《古靈精探》，至今不算多產，但總算一直有劇開，如：《師父·明白了》、《鬼同你OT》、《大帥哥》及《美麗戰場》等都見到其蹤影。

江榮暉在《大帥哥》飾演日本人北野友。（截圖）

江榮暉曾在訪問中透露，自己原來是後輩心目中的「半紅不黑指標」，跟他說：「我唔想好似你咁。」他解釋：「唔想似我即係點？半紅不黑囉，後來我先知好多新人用我做指標，即係去唔到高位，但其實又識演戲，喺中間半紅不黑，但我又改變唔到。」江榮暉坦言不是沒想過放棄，更試過轉行跟朋友去做夜間清潔，抹窗抹地都有，不過還是最愛老本行。既然要留在圈裡，就只好相信自己有日或者會成功，自言可能要像藝術家，死後才出名。這些年來，他悟出的就是做這一行必須睇得開，不然很易抑鬱，又以自身經驗安慰等上位的後輩不要放棄。

江榮暉與吳卓羲拍攝《廉政狙擊》的花絮。（Instagram：kongfai48）

第一集劇情提要：

洛子峰透過方家晴認識了歌廳老闆謝巨集風，也就是方家晴的師傅。洛子峰暗中監察謝宏風，希望調查他與涉事海關關員彭志匡的關係，謝宏風卻在中途被槍殺，洛子峰、方家晴為之震驚！

洛子峰想帶海關關員彭志匡回廉政公署協助調查，途中遇上電單車手持槍追殺，彭志匡中槍死亡，線索一度中斷。

韋繼明（王浩信飾）懷疑三合會「聯興」成員周志棠與風華歌廳命案有關，對他展開連串追捕，韋繼明不顧安危，抱住周志棠從高處墮下，成功把他捉拿，但他死口不認殺人。

洛子峰與韋繼明討論案情，認為謝宏風為了還債，幫周志棠駕駛粵港車，意外發現車上違禁品，故遭滅口。韋繼明利用線人煽風點火，誘導殺謝宏風的兇手現身找周志棠算帳，最終把二人一網成擒。