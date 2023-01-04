廉政狙擊｜蔡思貝姣精再上身姦醉酒黃宗澤！負評再現3宗罪難洗底

廉政狙擊｜邵氏與內地合拍的重頭劇《廉政狙擊》日前於內地搶先播出，大受好評更獲評分高達8.0。劇集由黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）、王浩信、胡定欣、蔡思貝、黃智雯等領銜主演。不過唯獨蔡思貝最為人詬病，更被網民劣評劇中敗筆，近日播出最新的一集，劇情講述明戀黃宗澤的蔡思貝，趁男方醉酒霸王硬上弓，隨即引來網民不滿，更指這跟「強姦」無分別。



廉政狙擊｜不過唯獨蔡思貝最為人詬病，更被網民劣評劇中敗筆。（《廉政狙擊》劇照）

廉政狙擊｜蔡思貝「姣精」上身 姦醉酒黃宗澤

近日《廉政狙擊》播出最新一集，蔡思貝趁黃宗澤醉酒霸王硬上弓惹來不少狠批，而且不少網民對於二人的感情線看到一頭霧水，難以看得出男方對女方的喜愛，因此對此劇情難以接受，直指跟「強姦」無分別，網民紛紛留言表示：「這段的意義是什麼啊」、「嚴格來說，不是強姦，因為是迷奸」、「教壞細路」等等。

廉政狙擊｜蔡思貝負評再現難洗底

現年31歲的蔡思貝憑參選《2013年度香港小姐競選》，最終獲得亞軍而入行。由於父親是警察使其曾立志當女警。13歲獨自到紐西蘭留學，大學期間再前往德國海德堡大學修讀民族學，但未完成課程便於2013年暑假回港參選港姐。入行後的蔡思貝比起同屆港姐擁有不少演出機會，事業發展如日中天。

廉政狙擊｜蔡思貝憑參選《2013年度香港小姐競選》，最終獲得亞軍而入行。（Youtube@TVB 截圖）

廉政狙擊｜蔡思貝2個月火速完成學位被揭假學歷

入行次年，蔡思貝已經有機會擔演劇集《衝線》女主角，不過當年蔡思貝的演技一直受到網民批評。同年，她再爆出不少的負面新聞，先有網民嘲諷其樣貌跟KOL達哥撞樣而稱她做「蔡思達」，後有蔡思貝的學歷遭受外界的質疑。外界爆出她花了2個月火速完成菲律賓比立勤國立大學的工商管理學士課程，再被揭發她當年申讀美國大學碩士學位時，疑其母沒有申報親屬關係，並為她撰寫推薦信。種種指控蔡思貝至今都沒有正面回應，但學歷事件經已令她人氣受影響。

廉政狙擊｜蔡思貝2個月火速完成學位 被揭假學歷！（IG@sisleychoi）

廉政狙擊｜蔡思貝入行十年10單緋聞 被封「人肉發電機」

蔡思貝令外界對其的好感度大減，除了學歷事件外，她入行至今多次跟同劇男演員傳出緋聞，多年來她只承認過麥秋成為其男朋友，二人交往3年因了解而分開。隨後就開始頻頻因緋聞而見報，包括張振朗、胡鴻鈞、余德丞、當時仍未結婚的洪永城，以及已為人夫的王浩信與張衞健等，共有10單緋聞。

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當中最為轟動絕對是她跟人夫王浩信的緋聞，有傳二人因合演劇集《踩過界》時撻著，更傳出男方深夜到女方獨居的北角健威花園寓所。事後王浩信堅稱是一大班人打邊爐，更強調沒有做出背叛太太之事，但是此事後就傳出太太陳自瑤（Yoyo）跟蔡思貝不和的消息。

廉政狙擊｜蔡思貝奪視后後 演技再度被人詬病

入行10年已經傳出15單緋聞的蔡思貝，被網民封為「姣精」、「人肉發電機」。多年來遭受批評，直到2017年她出演劇集《踩過界》，不惜做醜角終成功入屋，更憑著角色獲得《萬千星輝頒獎典禮》「最受歡迎電視女角色」，2年後再憑《踩過界II》首奪視后寶座。

廉政狙擊｜蔡思貝在2017年她出演劇集《踩過界》不惜做醜角終成功入屋。（IG@sisleychoi）

堅守自己信念的蔡思貝曾在節目上「爆喊」坦言自己不開心，坦承自己入行初期不懂避忌當上一課汲收教訓：「始終都唔係讚，但我覺得有原因嘅，頭幾年我真係唔太識（避忌），當係跌一下上一課。」唯近年蔡思貝的演技再度被人詬病，甚至有網民認為她的演技退步。

【蔡思貝 Q&A】