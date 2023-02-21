不正常愛情研究所｜伍倩彤爆入行後被人攻擊姣婆：以為自己好靚

J2 後晚（23日）11點播出《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。

後晚一集主題是「女人公敵」，「有故事的人」請來《CP》學員伍倩彤（Gillian）。早兩集《CP》學員蔡浩洋（阿Yeung）擔任《不正常》嘉賓時，曾公開向Gillian示愛。今次Alan借機會問女方回應，Gillian話︰「可能佢係A0唔係好知戀愛嘅感覺，佢畀我感覺係好容易friend嗰種。」她透露要到後期，才知道阿Yeung對自己有意思。

《不正常愛情研究所》後晚主題是「女人公敵」。

各主持對Gillian都非常好奇，準備了大量問題發問，例如「多唔多男仔做兵對你獻殷勤」，「女仔朋友多還是男仔朋友多」、「最難聽嘅說話」等等。當中一向被指「公主」的Susuca，似乎感覺靚女地位受到威脅，言談間似乎略帶「針對性」，令Gillian完美示範「女人公敵」主題，想知道她如何化解？就要留意後晚《不正常》播出。

Gillian一一化解各主持的尖銳問題。

Gillian談到入行前，未試過被人話「姣」，入行後才有類似評語，最難聽的說話大都來自網絡留言，她說︰「啲人會成人話『覺得Gillian扮晒靚，以為自己好靚，發晒姣咁』。」她透露試過有男友人的女友，得悉男友跟自己外出晚飯後而大發雷霆，Gillian只好疏遠該男友人，避免誤會。她又自爆中學母校專出女神，中學時期自己比較遲熟、平庸，只能做花生友，聽人分享拍拖經歷。

Gillian表示母校中學專出靚女。

此外，各主持在節目開始前，先為「姣婆」作出簡單定義，包括︰男仔朋友多過女仔朋友、經常同男仔稱兄道弟、對男仔態度好不同。其間Koba同Susuca分別爆其他主持人料，Koba同Karen話︰「好多身邊朋友睇完《不正常》之後，都覺Karen會最『姣』，他話︰「就係呢啲咁純情外表至呃到人。」Karen即刻為自己平反話︰「姣婆要有資本，就係要大波，我就冇呢樣嘢。」之後Alan半開玩笑話覺得Jojo最姣時，身旁的Susuca似有啟發，爆料話︰「Jojo behind the scenes成日摸Alan，佢知道Alan係巨蟹座之後，又偷偷地咁講『我同巨蟹男仔都沉沉地（沉迷）囉』，識玩呀。」到底Jojo會有什麼解釋，留意後晚節目。