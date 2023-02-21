新四十二章｜葉凱茵感人求婚場面流真眼淚　新娘李君妍露背勁靚

由陳豪、龔嘉欣（Katy）、鄭子誠、江嘉敏（Kaman）、周嘉洛、鄺潔楹（Judy）、譚凱琪（Zoie）主演的無熱播劇集《新四十二章》昨晚（20日）劇情可謂遊走甜蜜天堂與傷心地獄，一算（鄭子誠飾）欲與小琳（葉凱茵飾）拉埋天窗，小琳更暗中自掏三十萬幫補一算，情節感人。一算雖然周身無蚊，但為氹小琳開心仍聯同「炒股12成員」、租客們、章經（陳豪）及柯仔（周嘉洛飾）等，上演浪漫求婚大龍鳳；眾人以不同造型又唱又跳，畫面繽紛開心。正當以為一算與小琳大團圓，小琳在試婚紗當日離奇墮樓，送院後情況危殆。為幫小琳打氣，一算強忍傷心在家中舉行狂歡派對，生性孤寒的他更一反常態賣大包益街坊，令Mon姐（江嘉敏飾）等更為擔心......

凱茵話拍嘅時候因為覺得好感動，所以鏡頭前流嘅都係真眼淚。

談到求婚場面，絕對是落足心思，除了舞蹈及走位明顯經過悉心編排，全場逾20個角色造型亦是用心打造，除了主角陳豪的神父Look，「索爆新娘」李君妍（飾演助教Edith）、「反串」譚永浩（飾演電腦奇才勝基）、及「睡衣」蘇麗明（飾演馬太）均相當搶眼。向來是網民至愛的君妍，是次造型相當多變，包括斯文教書Look、賢慧執屋Look，及靚靚新娘Look，君妍受訪時感激監製Joe每次都會讓她嘗試不同性格及造型的角色：「可能之前大家都見到我硬朗一面，所以今次監製畀我做番女仔啲、同活潑啲。」並坦言當時是首度為拍劇著婚紗：「套婚紗又唔係好正式嘅，頭飾係髮型部同事特登搵畀我，我覺得好特別，算係非一般新娘Look。」譚永浩則說：「化妝同事當我女artist咁化，又黐雙眼皮膠紙，又癡假眼睫毛，戴埋假髮，入行以嚟第一次化一個完整嘅女人妝，整咗個幾鐘。」

李君妍呢個露背新娘Look，顏值都好高架。

鄭子誠話佢為咗呢一幕係咁跳、係咁跳，跳完差唔多斷氣咁滯喎。

感激劇組賜予顏值巔峰

而在場口中感動落淚的葉凱茵，事後笑言流的都是真眼淚，她一再感激監製Joe之餘，更打趣著老公「反省吓」：「呢場戲超級感動，我老公冇咁做過，佢睇到真係要反省吓。好多謝監製寫場咁好嘅戲畀我留念。」曾有「秘書王」之稱的葉凱茵，2002年透過參選港姐入行，至今參與劇集作品超過140部，升呢人母後近年多飾演媽咪。凱茵受訪時指小琳是其近年最喜愛角色，並笑言鄭子誠是其母親偶像：「好多謝監製，今次角色唔單止有發揮，仲可以扮吓靚，又有感情線，我真係好耐未做過呢類角色。現實中我媽咪好鍾意音樂情人鄭子誠，所以可以同到音樂情人拍拖我好開心。」凱茵又開心指與子誠的天台談情戲，其顏值贏盡親友好評：「同事啦、我老公仲有我個仔都讚，所有嘢都好配合，個妝啦、陽光啦、衫啦，簡直係我顏值嘅巔峰，真係好開心。我要多謝梳化服同埋攝影師，仲有導演監製。」其實昨晚求婚一幕，同樣有不少網民大讚小琳靚女兼擁有修長美腿，力讚港姐出身的她是靚靚綠葉。

凱茵話拍嘅時候因為覺得好感動，所以鏡頭前流嘅都係真眼淚。

鄭子誠跳完狂歡舞險斷氣

至於子誠則是繼《七公主》的「生果舞」後再度「身手大開」，子誠受訪時自嘲「手腳不協調」，並指「生果舞」對他來說難度極高：「因為有既定動作，我對於要喺邊個拍子做邊個動作係好唔協調，所以我係練得好辛苦，好彩嗰時係自己一個跳，有咩錯都可以兜得番。我試過同成班藝人跳舞，wide shot時我淨係見到自己係唯一一個唔協調啫。」子誠又透露是次是將咸豐年的Disco舞步晒冷：「嗰場舞啲音樂我好熟悉，都算係跳番我Disco年代啲舞，自由發揮都叫容易啲。最大難度係有番咁上下年紀喇，但呢場戲拍咗好耐，我不斷跳完又跳，跳完又跳，我跳完呢個差唔多斷氣咁滯。」