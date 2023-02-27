梁文禮私下發言被停職　網民鬧商台大細超：艾粒職場欺凌就冇事？

商台DJ梁文禮早前因被揭在私人社交帳戶轟梁詠琪（Gigi）演唱會衫醜唱功差，雖然他已經在節目中公開道歉過，但其後再被踢爆曾發文鬧陳奕迅黑面掟咪發脾氣、MIRROR「強姦張國榮作品」等言論而引起軒然大波。今日（27日）商台於中午發聲明，表示會由今日起暫停梁文禮的主持職務三個月，又表明要待他「冷靜反思過後再重新出發」。



商台DJ梁文禮觀賞梁詠琪紅館演唱會後，人前人後評語兩極被批「雙面人」。（IG：@leungmanlai）

商台於中午發聲明。（商台FACEBOOK）

雖然梁文禮私底下的惹火言論遭受不少網民狠批，亦自此被標上「雙面人」的標籤，但不少網民都認為商台對他作出的停職三個月懲處太過苛刻，認為他罪不至此，在商台的Facebook專頁留言鬧爆：「唔覺得要停職咁誇張」、「今次佢喺自己地頭同私人朋友傾都要擺上枱？言論自由呢？」、「佢係咪雙面人一回事，私人acct（帳戶）講嘢要停職？」、「私人平台講嘢有乜錯？某程度佢講嘅係事實，冇理由要停佢工」、「咁以後批評是不是只能讚不能彈，對決定感到莫名其妙」。

網民鬧爆商台大細超，艾粒早前亦因為職場欺凌和性取向歧視而引起軒然大波，卻沒有受到懲罰。（IG：@leungmanlai）

另外，亦有不少網民稱商台「大細超」，一邊懲罰私下發表意見的梁文禮，卻未有對早前被余迪偉控訴性取向歧視兼職場歧視的艾粒作出任何懲處：「因為艾粒係高層」、「要公平公正，艾粒都要停六個月」、「艾粒先係最需要停職果個」、「艾粒單野仲嚴重過佢呢單野喎！點解只係懲罰啲細？」、「同樣引起爭議公開歧視同性戀者、職場欺凌下屬嘅就冇事？」、「艾粒就唔使停職，喺私人帳戶講真話嗰個就要…」、「如果 903 認為自己係『嚴正執法』，就唔該你一視同仁，處理埋艾粒」。

余迪偉早前發文鬧爆艾粒。（IG圖片）

艾粒兩名成員少爺占和當奴兩人均為商台高層，分別為「叱咤903音樂總監」及「叱咤903總監」，兩人於本月9日在演唱會中在熒幕上展示余迪偉的半裸照公開取笑對方，隨即被余迪偉在社交網站公開鬧爆「係性取向歧視同埋職場歧視！」，隨後再開記者會表示自己過去多年一直都被艾粒以「迪偉後花園」及「迪偉俱樂部」來取笑，忍氣吞聲多年後決定要發聲。

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