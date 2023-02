口罩令取消｜呂方成解令後首位開騷　回顧31個戴罩睇的紅館演唱會

自新冠肺炎爆發以來,香港人戴口罩已近千日,曾經睇Show、睇戲等全部都要戴口罩,不過由明天(1/3)起室內及室外口罩令都即將取消,市民毋須再佩戴口罩!而即將於3月4至5日舉行兩場演唱會的呂方,就成為解除口罩令後首位開紅館Show的歌手!而2020年,首位疫情下重返紅館的歌手,你又記得是誰嗎?



自2020年7月15日口罩令實施至今,已已長達958天,市民這幾年間在公共交通、指定處所等都必須佩戴口罩的措施,當然睇演唱會都一樣。即使如何高聲吶喊,都一樣要隔住一層口罩,投入感大受影響!肺炎爆發初期,全港市民都減少外出、保持社交距離,多個娛樂活動停止,以紅館演唱會為例,受疫情影響而取消演唱會的歌手包括:劉德華、莫文蔚、AGA、許冠傑、梁漢文、楊千嬅等,而2020年唯一一個順利舉行的紅館演唱會,就是2020年11月22至29日舉行的《衛訊 張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會 2020》。

2020年疫情來襲,不少演唱會被迫取消,而張敬軒是唯一一位該年舉行紅館演唱會的歌手。(資料圖片/梁碧玲攝)

當日是觀眾首次戴口罩入紅館睇Show,而受康文署措施規管,除了場外設體溫探測儀器外,每場亦只可容納原定的一半觀眾,相連的座位不得超過四個,座位須平均分布。換句話說,平時全場最高容納1.2萬人的紅館,當時只可坐6千名觀眾左右。軒仔成為疫下首位重返紅館開騷的歌手,上台時就說:「以往喺台下升上嚟之後,見到今晚咁嘅入座率,我會好唔開心。但係,喺呢個時候見到咁嘅入座率,我十分感激每一位朋友今晚入嚟支持我!」

軒仔舉行演唱會當晚,是觀眾在口罩令實施後首次入場睇的紅館演唱會。(資料圖片/梁碧玲攝)

軒仔當年亦有拍攝防疫教學片。(影片截圖:英皇娛樂)

大部分市民都歡迎撤銷口罩令,更表示等咗呢日好耐!而戴罩睇騷3年後,首位因解除口罩令而「受惠」的歌手就是呂方,他將於3月4至5日舉行《呂方 CLASSIC 40 演唱會》,慶祝入行四十周年,而同月稍後時間則有欣宜及馮允謙,未知到時場內有幾成觀眾仍然會戴住口罩呢?

呂方是口罩令解除後,首位踏上紅館開演唱會的歌手。(資料圖片)

此外,在口罩令實施以來,共31個單位成功舉行紅館演唱會,以下就回顧一下。

2020年11月22-29日張敬軒《衛訊 張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會 2020》

2021年3月27-28日林二汶《The Beginning of Faith演唱會》

2021年4月3-6日RubberBand《RubberBand Ciao演唱會 2021》

2021年6月11-13日莫文蔚《銀聯 絕色莫文蔚世界巡迴演唱會 香港站》

2021年6月19日胡楓《智慧光 胡楓約你開心派對2021》

2021年6月25日陳輝陽《陳輝陽 x 女聲合唱作品音樂會《人來人往》》

2021年7月10-18日黎明《Leon 黎明 Talk & Sing 2021紅館演唱會》

2021年7月24-25日C AllStar《FWD 富衛保險 C AllStar 集合吧演唱會 2021》

2021年8月7-8日太極《FWD 富衛保險 太極 Rainbow After Rain 演唱會》

2021年8月26-29日方皓玟《楚撚記大排檔 方皓玟 LOST n FOUND Live in Hong Kong Coliseum》

2021年9月20、22-25日Dear Jane《匯泉國際 Dear Jane Pendulum Tour 2021》

2021年11月6-7日杜麗莎、陳潔靈、肥媽、倫永亮、夏韶聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜、Christine Samson、Krystal Diaz《Uncle Ray 榮休盛典演唱會》

2021年12月10-11日陳柏宇《FWD 富衛保險 陳柏宇Fight For _____ Live in Hong Kong Coliseum》

2021年12月23-27、30-31、2022年1月1-3日(及原定1月6-10、13-15日)張敬軒《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》

2021年,黎明舉行9場紅館演唱會。(資料圖片)

2022年5月10-14、17-21、24-29日張敬軒《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會 (補場‧特別場)》

2022年6月4-5日關心妍《Mabelle Leo Diamond 關心妍20週年「約」演唱會》

2022年6月10-12日鄭欣宜《AIA Between Us 鄭欣宜演唱會2022》

2022年7月9-11日衛蘭《hmvod Janice Vidal Be Still Live 2022》

2022年7月25-28日(原定7月25-31日、8月2-6日)MIRROR《FWD富衛保險 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

2022年8月19-21、25-28日(原定8月19-21、24-27日)林家謙《AIA Summer Blues 林家謙演唱會2022》

2022年9月2-4日周國賢《FT Life 富通保險 周國賢 The End Live 演唱會 2022》

2022年9月5日鄭中基、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹、Tyson Yoshi《A Million Dreams Charity Concert》

2022年9月17日黃凱芹《天御國際集團 細聽.黃凱芹35週年演唱會》

2022年10月15日容祖兒、張敬軒、泳兒、陳潔靈、區瑞強、林志美、鄭欣宜、羅家英、米雪、陳柏宇、林奕匡、王菀之、陳明憙《羅文 傳承 20周年全城紀念演唱會》

2022年10月26-29日草蜢《RE: GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022》

2022年11月12日(原定9月10日)胡楓《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》

2022年11月19-27日鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022》

2022年12月9-11、13-14、16-18、20-22、24-26、28-31日、2023年1月2-3、6-8、10-11、13-14日陳奕迅《FWD富衛保險 陳奕迅 FEAR AND DREAMS 香港演唱會》

2022年,陳奕迅成功舉行27場跨年演唱會。(資料圖片)

2023年1月20-22日MC張天賦《保誠保險 This is MC 演唱會》

2023年1月27-28日肥媽《柏沛樂蘋果果膠 肥媽面對面演唱會2023》

2023年2月17-19日梁詠琪《FWD富衛保險 梁詠琪 時間 遇上我們 演唱會》

2023年2月25-26日周興哲《FWD富衛保險 周興哲 Odyssey~旅程 巡迴演唱會香港站》