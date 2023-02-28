口罩令取消｜呂方成解令後首位開騷　回顧31個戴罩睇的紅館演唱會

自新冠肺炎爆發以來，香港人戴口罩已近千日，曾經睇Show、睇戲等全部都要戴口罩，不過由明天（1/3）起室內及室外口罩令都即將取消，市民毋須再佩戴口罩！而即將於3月4至5日舉行兩場演唱會的呂方，就成為解除口罩令後首位開紅館Show的歌手！而2020年，首位疫情下重返紅館的歌手，你又記得是誰嗎？



自2020年7月15日口罩令實施至今，已已長達958天，市民這幾年間在公共交通、指定處所等都必須佩戴口罩的措施，當然睇演唱會都一樣。即使如何高聲吶喊，都一樣要隔住一層口罩，投入感大受影響！肺炎爆發初期，全港市民都減少外出、保持社交距離，多個娛樂活動停止，以紅館演唱會為例，受疫情影響而取消演唱會的歌手包括：劉德華、莫文蔚、AGA、許冠傑、梁漢文、楊千嬅等，而2020年唯一一個順利舉行的紅館演唱會，就是2020年11月22至29日舉行的《衛訊 張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會 2020》。

2020年疫情來襲，不少演唱會被迫取消，而張敬軒是唯一一位該年舉行紅館演唱會的歌手。（資料圖片/梁碧玲攝）

當日是觀眾首次戴口罩入紅館睇Show，而受康文署措施規管，除了場外設體溫探測儀器外，每場亦只可容納原定的一半觀眾，相連的座位不得超過四個，座位須平均分布。換句話說，平時全場最高容納1.2萬人的紅館，當時只可坐6千名觀眾左右。軒仔成為疫下首位重返紅館開騷的歌手，上台時就說：「以往喺台下升上嚟之後，見到今晚咁嘅入座率，我會好唔開心。但係，喺呢個時候見到咁嘅入座率，我十分感激每一位朋友今晚入嚟支持我！」

軒仔舉行演唱會當晚，是觀眾在口罩令實施後首次入場睇的紅館演唱會。（資料圖片/梁碧玲攝）

軒仔當年亦有拍攝防疫教學片。（影片截圖：英皇娛樂）

大部分市民都歡迎撤銷口罩令，更表示等咗呢日好耐！而戴罩睇騷3年後，首位因解除口罩令而「受惠」的歌手就是呂方，他將於3月4至5日舉行《呂方 CLASSIC 40 演唱會》，慶祝入行四十周年，而同月稍後時間則有欣宜及馮允謙，未知到時場內有幾成觀眾仍然會戴住口罩呢？

呂方是口罩令解除後，首位踏上紅館開演唱會的歌手。（資料圖片）

此外，在口罩令實施以來，共31個單位成功舉行紅館演唱會，以下就回顧一下。

2020年11月22－29日張敬軒《衛訊 張敬軒 X 香港中樂團盛樂演唱會 2020》

2021年3月27－28日林二汶《The Beginning of Faith演唱會》

2021年4月3－6日RubberBand《RubberBand Ciao演唱會 2021》

2021年6月11－13日莫文蔚《銀聯 絕色莫文蔚世界巡迴演唱會 香港站》

2021年6月19日胡楓《智慧光 胡楓約你開心派對2021》

2021年6月25日陳輝陽《陳輝陽 x 女聲合唱作品音樂會《人來人往》》

2021年7月10－18日黎明《Leon 黎明 Talk & Sing 2021紅館演唱會》

2021年7月24－25日C AllStar《FWD 富衛保險 C AllStar 集合吧演唱會 2021》

2021年8月7－8日太極《FWD 富衛保險 太極 Rainbow After Rain 演唱會》

2021年8月26－29日方皓玟《楚撚記大排檔 方皓玟 LOST n FOUND Live in Hong Kong Coliseum》

2021年9月20、22－25日Dear Jane《匯泉國際 Dear Jane Pendulum Tour 2021》

2021年11月6－7日杜麗莎、陳潔靈、肥媽、倫永亮、夏韶聲、蘇永康、葉振棠、區瑞強、露雲娜、Christine Samson、Krystal Diaz《Uncle Ray 榮休盛典演唱會》

2021年12月10－11日陳柏宇《FWD 富衛保險 陳柏宇Fight For _____ Live in Hong Kong Coliseum》

2021年12月23－27、30－31、2022年1月1－3日（及原定1月6－10、13－15日）張敬軒《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會》

2021年，黎明舉行9場紅館演唱會。（資料圖片）

2022年5月10－14、17－21、24－29日張敬軒《The Next 20 Hins Live in Hong Kong 張敬軒演唱會 (補場‧特別場)》

2022年6月4－5日關心妍《Mabelle Leo Diamond 關心妍20週年「約」演唱會》

2022年6月10－12日鄭欣宜《AIA Between Us 鄭欣宜演唱會2022》

2022年7月9－11日衛蘭《hmvod Janice Vidal Be Still Live 2022》

2022年7月25－28日（原定7月25－31日、8月2－6日）MIRROR《FWD富衛保險 MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》

2022年8月19－21、25－28日（原定8月19－21、24－27日）林家謙《AIA Summer Blues 林家謙演唱會2022》

2022年9月2－4日周國賢《FT Life 富通保險 周國賢 The End Live 演唱會 2022》

2022年9月5日鄭中基、關心妍、劉浩龍、李幸倪、糖妹、Tyson Yoshi《A Million Dreams Charity Concert》

2022年9月17日黃凱芹《天御國際集團 細聽．黃凱芹35週年演唱會》

2022年10月15日容祖兒、張敬軒、泳兒、陳潔靈、區瑞強、林志美、鄭欣宜、羅家英、米雪、陳柏宇、林奕匡、王菀之、陳明憙《羅文 傳承 20周年全城紀念演唱會》

2022年10月26－29日草蜢《RE: GRASSHOPPER CONCERT 草蜢演唱會2022》

2022年11月12日（原定9月10日）胡楓《修哥90迎金秋 無限楓騷演唱會》

2022年11月19－27日鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022》

2022年12月9－11、13－14、16－18、20－22、24－26、28－31日、2023年1月2－3、6－8、10－11、13－14日陳奕迅《FWD富衛保險 陳奕迅 FEAR AND DREAMS 香港演唱會》

2022年，陳奕迅成功舉行27場跨年演唱會。（資料圖片）

2023年1月20－22日MC張天賦《保誠保險 This is MC 演唱會》

2023年1月27－28日肥媽《柏沛樂蘋果果膠 肥媽面對面演唱會2023》

2023年2月17－19日梁詠琪《FWD富衛保險 梁詠琪 時間 遇上我們 演唱會》

2023年2月25－26日周興哲《FWD富衛保險 周興哲 Odyssey～旅程 巡迴演唱會香港站》