體能之巔｜亞軍哭訴決賽曾暫停三次　重賽失領先優勢花盡力氣慘敗

Netflix韓國真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）上周播出大結局，最終37歲混合健身選手禹秦熔擊敗對手成為總冠軍，並獨吞三億韓元（約180萬港元）獎金。然而，近日卻傳出比賽不公的爭議，亞軍鄭海民更於今日接受訪問，哭訴當日的冠軍戰其實暫停了三次，令一度領先對手的他最終要將冠軍拱手相讓，引起外界嘩然。



33歲的鄭海民是單車選手，最終成為節目的亞軍。（Netflix）

最後兩強分別為禹秦熔（左）和鄭海民（右）。（Netflix影片截圖）

《體能之巔》最後兩強禹秦熔和鄭海民，在最後一集中用「無限拉繩」關卡決勝負，先將所有繩拉出來的人就是贏家，從節目中所見，一開始鄭海民以驚人的速度領先，不過後來漸漸慢下來，一度手臂麻痺無法拉動繩索，最終被禹秦熔後來居上。不過，前韓國知名娛樂記者李鎮浩今日下午在YouTube上載一條名為「衝擊獨家！鄭海民的眼淚... 體能之巔決賽重賽真相」的影片，踢爆原來節目中的決賽有進行過剪輯。

李鎮浩今日下午在YouTube上載一條名為「衝擊獨家！鄭海民的眼淚... 體能之巔決賽重賽真相」的影片。（YouTube：연예 뒤통령이진호）

他在影片中與鄭海民做電話訪問，對方無奈表示製作單位曾因種種原因暫停過三次比賽：「比賽一開始，我就以壓倒性的速度拉繩維持着領先，據幾位哥哥（在場但已淘汰的參賽者）的說法，我們大概有三倍的差異。」然而，比賽去到幾乎能明顯分出勝負的中段，禹秦熔突然舉手抗議稱自己的輪軸有問題，認為鄭海民的輪軸比較好拉，於是製作組暫停比賽上前檢查，不過檢查後發現並沒有問題。

鄭海民於訪問中提到，製作單位曾因種種原因暫停過三次比賽。（Netflix影片截圖）

從節目中所見，一開始鄭海民（右）以驚人的速度領先。（Netflix影片截圖）

禹秦熔一開始無力拉出繩索，一度拉到失去平衡，後來節目組幫兩人的輪軸搽上潤滑油讓繩索更容易被拉出。（Netflix影片截圖）

第二次暫停比賽，是禹秦熔向製作組表示「輪軸聲音過大」，當時製作組決定幫兩人的輪軸搽上潤滑油讓繩索更容易被拉出，不過，鄭海民表示後來兩名選手的拉繩子速度明顯加快，其實是因為中途加了潤滑油（WD）：「（搽上潤滑油之後）困難度變得更低了，因為那位哥哥（禹秦熔）無法拉出，最後兩個人的重量都減低了，但因為困難度」降低了，那位哥哥都拉得很順利，我亦都拉得很順利。」原本以為插曲可以告一段落，然而這時製作組卻又再暫停比賽，表示「沒有錄到音」。

當時鄭海民本來勝算更加高，但重賽兩次之後力氣已用盡，被對方後來居上。（Netflix影片截圖）

禹秦熔最終贏出比賽。（Netflix影片截圖）

當其時鄭海民其實已經快要用盡力氣，亦向製作組拒絕重新比賽，不過當時製作組向領先的鄭海民游說稱「現在狀況對你比較有利，我們會測量你拉了多少，然後會重新剪掉（繩子），然後再次競賽。」鄭海民最終被逼重新比賽，但實質上製作組在重賽時有沒有將鄭海民重賽之前已拉出的繩子長度剪走，他本人根本無從得知，意味着即代表鄭海民之前領先時所花的力氣極大可能全部被白費。他在訪問時更一度委屈到哽咽，訪問影片曝光之後，隨即引起網民聲援，兼且鬧爆製作組不公。

鄭海民之前領先時所花的力氣被白白浪費。（Netflix影片截圖）

Netflix早前就已經就爭議曾發官方聲明，指出已經和製作團隊確認設備沒有技術問題，且表示鄭海民事後也未要求重賽，否認劇組涉嫌以不當手段操控冠軍。