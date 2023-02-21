體能之巔︱趙真亨表面兇狠嚇怕參加者　IG狂曬兒子照父愛爆棚

Netflix《體能之巔：百人大挑戰》播到最後兩集，要講一位最矚目的選手，相信必定是由初登場就以龐大身軀吸引全場注意的趙真亨。趙真亨曾贏得大力士稱號，但他卻非運動員或健康教練等出身，反而只是一名任職汽車經紀的半素人，同時成功打入最終關卡。



觀眾對「大力士」趙真亨絕對不陌生！（IG/@rornfl82）

趙真亨於《體能之巔：百人大挑戰》首集出場時，他健壯的身形已非常吸睛，不少運動員出身的參賽者也對他敬而遠之。雖然趙真亨看上去外表兇悍，但不少觀眾都大讚他玩遊戲時相當有禮，曾與他搭檔比賽的選手也形容趙真亨十分照顧大家，內心是位溫柔的暖男。趙真亨雖然只是一名汽車經紀的，但他曾勝出節目《The Strong Man: 野獸的對決》大力士比賽的冠軍，運動神經不輸專業人士。

趙真亨任職汽車經紀，可是實力不輸專業選手。（IG/@rornfl82）

趙真亨與妻子婚後誕下一名兒子，生活相當美滿。（IG/@rornfl82）

今年42歲的趙真亨2014年與圈外妻子結婚，並於2017年誕下一兒子，私下的他絕對是一名不折不扣的兒子傻瓜！他的IG上除了有關健身的照片外，佔最大部分的就是兒子的日常照。自兒子出世後，趙真亨持續紀錄愛兒成長紀錄，即使工作繁忙他也堅持帶家人到不同城市旅行，騎膊馬和單手抱起兒子等已成了趙真亨IG拍攝的招牌甫士，展至出節目中看不到充滿父愛的一面。

趙真亨私下是一名不折不扣的兒子傻瓜。（IG/@rornfl82）

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