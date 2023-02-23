體能之巔｜禹秦熔曾是單板滑雪國家代表　超孝順家人見狗即笑開懷

Netflix韓國真人騷《體能之巔：百人大挑戰》（Physical 100）自上月底開播以來引起追看熱潮，看着100名完美體格的選手鬥個你死我活令不少觀眾大呼過癮。節目昨日（21日）播出最後一集，最終獨吞三億韓元（約180萬港元）獎金的冠軍選手亦已揭曉。



獨吞三億韓元（約180萬港元）獎金的冠軍選手終於揭曉。（Netflix影片截圖）

在最後一集中，五強選手金民澈、趙真亨、朴鎮用、鄭海民和禹秦熔一同參加四項競賽，分別為「五角拔河」、「翻轉四角形」、「三角折返跑」以及「無限拉繩」，每一次淘汰一人。去到最終的無限拉繩關卡，最終由禹秦熔先捉到繩索末端，成為最終的贏家。

禹秦熔成為最終的贏家。（IG：netflixkr）

他奪冠後非常激動。（Netflix影片截圖）

現年37歲的禹秦熔是一名混合健身選手，身高174cm的他在節目初期並非如尹誠彬、秋成勳及趙真亨等人般被視作奪冠大熱。相比起健身，禹秦熔更加熱愛滑雪，他過去曾是韓國單板滑雪國家隊代表，並代表韓國參加過多個滑雪比賽，不過可惜未有參加過奧運會。他曾經講過，希望以前單板滑雪運動員身份透過參加節目去宣傳滑雪這個運動，令更加多人關注滑雪賽事和年輕的滑雪運動員。

禹秦熔曾是韓國單板滑雪國家隊代表。（IG：@jdsbx）

他代表過韓國參加過多個滑雪比賽。（IG：@jdsbx）

禹秦熔是一名虔誠基督徒，他不但在其Instagram個人簡介時寫上聖經中的章節，又於奪冠後在節目中表示「想要感謝並把這份榮耀獻給上帝」。另外，他亦是一個極重視家庭的人，不但經常在社交網站分享與祖父母的合照，講得獎感言亦不忘提及父母，更一度哽咽：「我要感謝這三十幾年來，我的父母在物質和精神上給予我幫助。」

禹秦熔經常在社交網站分享與祖父母的合照。（IG：@jdsbx）

雖然外表望落像個鐵漢，但他都有鐵漢柔情的一面，見到小狗即笑得像個小朋友，亦會擺出可愛的表情合照。另外，禹秦熔的人緣亦非常之好，節目結束後，他與其他參賽者繼續保持良好關係，經常一同聚會，亦常常一同去做gym。

禹秦熔見到小狗即笑得像個小朋友。（IG：@jdsbx）

禹秦熔的人緣亦非常之好。（IG：@jdsbx）

點擊觀看更多圖片：