小S問為何與林志玲結婚　AKIRA揭原因「全程甜笑」隔空告白愛妻

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本團體EXILE成員AKIRA結婚，並在去（2022）年誕下兒子，一家3口幸福美滿。而AKIRA近期首次錄製小S節目《小姐不熙娣》，除了談到3年前婚禮時與小S初次見面的逗趣情境，被小S問「為何會甘願結婚」時則感性表示「因為遇到一個很棒的老婆！」並用「命運」來形容與林志玲的浪漫婚姻，隔空向愛妻告白。



林志玲曾透露與AKIRA是在2011年於舞台劇《赤壁~愛~》結緣，一直保持著良好的友誼，而這份友情後來則發展出了美麗而真摯的愛情。當時她PO文坦言：「有人說：『愛情是一瞬間的禮物。』很幸運的是，兩人決定把這一份禮物變成一生的陪伴，攜手在未來的日子裡一起享受人生中的酸甜苦辣，擁有彼此的歡笑和眼淚。」

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AKIRA當時也浪漫認愛：「在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。」

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而林志玲與AKIRA在2019年在台南舉行婚禮，當時好友小S與蔡康永也一同現身婚禮現場為這對佳偶送上祝福。而AKIRA日前在小S節目《小姐不熙娣》談到這段回憶，透露因為林志玲的關係，所以對小S的印象是「善良」、「人很好」，沒想到在婚禮的會後派對上，他卻在林志玲的鼓舞下被小S撕破襯衫，無奈表示雖然婚禮當天小酌了一番，但也因為這件事當時有點嚇到了：「有一點忘記當天的事情，隔天很努力回想，原來襯衫是被小S撕的！」

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節目中，小S問AKIRA為何要結婚，他則回應：「因為遇到一個很棒的老婆！」面對小S逼問她跟林志玲誰比較美，AKIRA也毫不猶豫就選擇了愛妻，甜蜜感情羨煞眾人。

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