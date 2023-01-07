台灣誠品書店公佈2022年10大暢銷書　林志玲新書自揭創疤排第3

【誠品／林志玲／林依晨／蛤蟆先生去看心理師】台灣誠品書店近年公布2022年度書籍暢銷榜Top10，其中榜上名單關鍵字首重「療心」，像是Peter Su、角子、張西皆榜上有名，台灣女星林志玲、林依晨首部書寫自我作品也雙雙入榜，年末閱讀清單從這挑！



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Top 10：林依晨《做自己，為什麼還要說抱歉？》

2022年度書籍暢銷榜第10名是零負評女神林依晨的《做自己，為什麼還要說抱歉？》，這是她的首部剖析自我之作，書寫她如何以柔軟又堅韌的步伐，回望與思辯20年來走過的路，「誰說女人不能充滿自信霸氣、絕對自覺、能果斷做決定、十分堅定強壯，同時還極度性感」。

Top 9：賴佩霞《轉念的力量》

2022年度書籍暢銷榜第9名是台灣藝人賴佩霞的《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》，以自身多年修練「轉念」的經驗分享如何學會駕馭思緒、實踐幸福。

Top 8：黃山料《那女孩對我說》

2022年度書籍暢銷榜第8名是黃山料的《那女孩對我說》，以一貫的療癒風格寫下讓人揪心又有共鳴的愛情故事，勾起讀者埋藏心底的青春回憶與悸動，「對的人，是一份平靜而溫暖的陪伴，從容不迫的分享彼此日常，沒有提心吊膽、沒有等不到的晚安。合適的伴侶，從來不是讓你拚命追趕的呀！」

Top 7：張西《大概是時間在煮我吧》

2022年度書籍暢銷榜第7名是張西的《大概是時間在煮我吧》，是她睽違2年的散文作品，「認真凝視過身上的坑疤，才能夠自在地在時間裡流動」，用柔軟的心在時光裡慢慢找到自己。

Top 6：張文成《墨菲定律》

2022年度書籍暢銷榜第6名是張文成的《墨菲定律：如果有可能出錯，那就一定會出錯》，一網打盡所有潛藏在你身邊、擺布你人生的心理學奧祕，講述為什麼人人都會中招「墨菲定律」，將一個個看似艱深難懂的定律及法則以故事巧妙呈現，對理解人性及了解社會、商業的潛規則有極大的幫助。

Top 5：角子《時間，才是最後的答案》

2022年度書籍暢銷榜第5名是有「文字閨蜜」封號角子的《時間，才是最後的答案》，以38個穿越傷心的方法和溫暖動人的筆觸，鼓勵讀者接受過去的自己，才能真正重新出發，「一個懂得欣賞你的人，會因為擁有你而驕傲」。

Top 4：Peter Su《我也曾想過，殺了過去的自己》

2022年度書籍暢銷榜第4名是Peter Su的《我也曾想過，殺了過去的自己》，跳脫過往「Peter Su=正能量」的印象，剖開過去不敢直視的自己，決定將人生活成自己喜歡的模樣。

Top 3：林志玲《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》

2022年度書籍暢銷榜第3名是林志玲的《剛剛好的優雅：志玲姊姊修養之道》，這是她首部凝視自我內心的作品，以高EQ金句帶領讀者直面人生的勇氣，「優雅，是忠於自己腳步的從容；是面對挫折也能笑著轉身繼續前進；是懂得進退，為人著想又不失自我的分寸拿捏」。

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Top 2：羅伯狄保德《蛤蟆先生去看心理師》

2022年度書籍暢銷榜第2名是心理學家羅伯狄保德（Robert de Board）的《蛤蟆先生去看心理師》，取材自英國經典童話《柳林風聲》（The Wind in the Willows）動物角色，將心理學知識巧妙融入故事情節，好讀易懂廣受讀者喜愛，「每個人生下來都是王子，卻被父母變成青蛙。心理治療的目的，就是讓青蛙再變回王子」。

Top 1：黃山料《好好再見 不負遇見》

2022年度書籍暢銷榜第1名是黃山料的《好好再見 不負遇見》，不只在今年暢銷榜中一次奪得兩個名次，這本書也是他首部青春戀愛小說，「在愛裡傷心，不一定是捨不得對方；我們只是，心疼那個受傷失望的自己」。

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