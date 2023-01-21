盤點6對港台明星婚紗相　林志玲仙女下凡　舒淇著波鞋樸實卻幸福

2022是充滿甜蜜氣息的一年，有許多藝人明星都選擇在今年完成結婚這項人生大事，而想舉辦一場美好的婚禮，各種仙氣飄飄的婚紗是絕不可少的！以下編輯就盤點6對演藝圈夫妻的絕美婚紗照，柯佳嬿復古文青、舒淇隨性自然，你最愛哪一套呢？



【圖輯】點圖放大看「6對演藝圈夫妻的絕美婚紗照」👇👇👇

+ 16

一、大S徐熙媛、具俊曄

時隔20年，像是命運一般重新以電話聯繫，成就一段佳話的大S徐熙媛＆具俊曄，超浪漫的愛情故事在韓國與台灣都引起不小的轟動！大S本身就是演藝圈公認的氣質型美女，在與具俊曄登記結婚的這天，所穿著的藕粉魚尾裙和黑白裙都十分典雅，一同搭配的網紗頭飾更是畫龍點睛，將仙氣拉到最高度，不愧是超有時尚Sense的女明星代表呀～

【相關圖輯】大S最想嫁的人非具俊曄！理想對象比汪小菲「帥1萬倍」：想狂親他（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

二、柯佳嬿、謝坤達

因合作演出《我們發財了》結緣的柯佳嬿＆謝坤達，為了拍攝婚紗照專程飛到日本京都，這是兩人的定情之地，操刀拍攝的則是知名攝影師蘇益良，以復古文青的風格打造整組結婚紀念照，為了配合整體較低飽和的色調，柯佳嬿穿著小清新款的紗質白婚紗與髮帶，看起來相當隨性自然，卻又充滿初戀氣息呢！

三、舒淇、馮德倫

愛情長跑了十幾年的舒淇＆馮德倫修成正果，兩人的婚紗照分為兩套服裝拍攝，第一套是經典的白色婚紗與西裝；第二套舒淇則穿著粉紅色小洋裝、腳踩球鞋，與一身白襯衫牛仔褲的馮德倫合影，雖然有點非典型，但兩人自然洋溢的燦爛笑容，讓人不自覺陷入那幸福的氛圍中，是編輯十分喜歡的一組明星婚紗照～

【相關圖輯】46歲舒淇從小被媽媽嫌樣衰「醜小鴨變天鵝」靠2招成為人生贏家（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

四、林宥嘉、丁文琪

《超級星光大道》出身的歌手林宥嘉，在2017年與Kiki丁文琪完婚，並於日本輕井澤拍攝一組森林系婚紗照，由知名攝影大師川島小鳥操刀，丁文琪身穿帶有刺繡設計的白色婚紗，頭戴手縫動物頭飾，營造出恬靜幽雅的童話氛圍，搭配上整體朦朧的色調，說是最夢幻的明星婚紗照也不為過啊！

五、賈靜雯、修杰楷

隨著結婚照的攝影風格越來越多變，「純黑白」婚紗攝影也成為一種新趨勢，台灣演藝圈知名夫妻組合賈靜雯＆修杰楷就曾拍攝過兩組截然不同的婚紗照。黑白色系的照片充滿時光韻味，彷彿能讓人重回相識那天；而站在一望無際田野中，賈靜雯一身刺繡露背截斷設計的白婚紗，與執子之手的模樣，隔著螢幕都能感受到兩人眼中只有彼此的愛意！

六、林志玲、Akira

於2019年宣布結婚的林志玲＆Akira這對台日CP，在婚禮前一天拍攝了一組充滿濃濃中式氣息的婚紗攝影，志玲姊姊一襲絕美魚尾長洋裝勾勒出曼妙身姿，搭配上胸口的綴縫珍珠設計，以及頭上的垂墜式頭紗，完全是女孩們夢想中的白紗模樣，與Akira一同站在宗祠前合影，堪稱是女神降臨～

【相關圖輯】47歲林志玲哽咽談求子辛酸罕見爆喊「努力10幾次」一度陷產後抑鬱（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 5

延伸閱讀：

LeToii Atelier全新2023訂製服系列！日常訂製服＆高級訂製婚紗，詮釋女人多樣面貌

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】